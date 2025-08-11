Bộ Chính trị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn cảnh buổi làm việc

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Buổi làm việc còn có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Về phía Thành ủy Huế, có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ Đại hội; đồng thời lập 6 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các đảng bộ trực thuộc.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu báo cáo: Trong quá trình xây dựng văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị để lấy ý kiến; tham khảo ý kiến các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, các nhân sĩ trí thức; đồng thời công bố dự thảo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân góp ý. Cùng với đó, Thành ủy cũng đã xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương nhằm hoàn thiện văn kiện trước khi trình Bộ Chính trị.

Chủ đề Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa”.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm hai phần. Phần thứ nhất đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời nhìn lại 35 năm xây dựng, phát triển. Phần thứ hai nêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu báo cáo các nội dung tại buổi làm việc

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố sẽ triển khai 5 chương trình trọng điểm: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp (bao gồm công nghiệp công nghệ số, công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, dịch vụ); phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để triển khai, đảng bộ triển khai 3 nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; khai thác lợi thế đô thị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về phương án nhân sự, Thành ủy đã đánh giá tình hình thực hiện công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với rà soát quy hoạch, đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội và xây dựng các đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Thành ủy cũng đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đúng quy định, nguyên tắc, chặt chẽ, phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Nhân sự được giới thiệu bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW và các quy định của Bộ Chính trị.

Các đại biểu TP. Huế tại buổi làm việc

Phát huy thế mạnh, tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: TP. Huế cần rà soát, đánh giá lại những thế mạnh vốn có, từ đó phát huy tối đa để tạo ra sự bứt phá trong giai đoạn mới. Việc nhìn nhận rõ những gì đã làm được, những gì còn hạn chế sẽ giúp Huế xây dựng định hướng phát triển đúng đắn, vững chắc, tạo bước chuyển mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Chủ tịch nước Lương Cương, văn hóa chính là sức mạnh đặc biệt, là nguồn lực to lớn của Huế. Làm gì đi chăng nữa, Huế phải luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và con người Huế lên hàng đầu. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là lợi thế cạnh tranh khác biệt của Huế trong tiến trình phát triển.

Lĩnh vực du lịch - dịch vụ cần được Thành ủy, chính quyền và các ngành bàn thảo kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là việc gắn kết chặt chẽ với các đề án, chiến lược đã được xây dựng khi Huế đã trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Du lịch Huế không chỉ là khai thác cảnh quan, di tích, mà còn là việc nâng tầm giá trị văn hóa, phong cách sống, con người xứ Huế để tạo nên sức hút riêng và bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường kết luận buổi làm việc

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cần phải đặt trọng tâm vào tính hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Chính quyền phải thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân. Đây là yếu tố quyết định để củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp trong phát triển. Đồng thời, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, bản lĩnh, tận tụy và dám nghĩ, dám làm cũng là yêu cầu hàng đầu, bởi cán bộ chính là nhân tố then chốt, trực tiếp triển khai và hiện thực hóa các chủ trương, đường lối.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, để những định hướng phát triển đi vào thực chất, Huế cần tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải hiểu rõ trách nhiệm, vai trò của mình, từ đó cùng chung tay, góp sức để hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Huế cũng cần có giải pháp, việc làm cụ thể để mỗi người dân Huế thêm tự hào về quê hương mình. Đây cũng chính là động lực quan trọng để tạo sự thống nhất, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch nước Lương Cường đề cập nữa là Huế cần tìm ra những giải pháp đột phá để nâng cao thu ngân sách, coi đây là nền tảng quan trọng nhằm tái đầu tư cho hạ tầng, văn hóa, du lịch và an sinh xã hội. Có nguồn lực tài chính vững mạnh, Huế mới có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và khẳng định vai trò, vị thế của một thành phố di sản, văn hóa đặc sắc; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc

“Huế có nền tảng văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị thế chiến lược quan trọng ở miền Trung. Vấn đề đặt ra là phải biết phát huy đúng thế mạnh, khắc phục hạn chế, đoàn kết và thống nhất trong hành động trong nhiệm kỳ mới. Nếu làm tốt, Huế hoàn toàn có thể trở thành một đô thị kiểu mẫu, là điểm sáng về phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và con người của cả đất nước”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo các nội dung văn kiện, phương án nhân sự của thành phố Huế chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến của các ban, bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Phấn đấu cao nhất để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, hướng đến nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm mới, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.