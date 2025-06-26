Quốc hội 80 năm – nơi kết tinh ý chí dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu của TP. Huế

Tham dự cuộc gặp mặt có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Đoàn ĐBQH của TP. Huế qua các thời kỳ tham dự với hơn 20 đại biểu.

Hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 80 năm chặng đường vẻ vang của Quốc hội. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, Quốc hội Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho nền dân chủ mới. Hiến pháp 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta khẳng định quyền làm chủ thuộc về Nhân dân, đặt nền móng cho một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước tham dự buổi gặp mặt

Trong các giai đoạn tiếp theo, Quốc hội đã ban hành nhiều bản Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013) và các lần sửa đổi, bổ sung (2001, 2025). Mỗi văn kiện đều phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước, từng bước hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong kháng chiến, Quốc hội đã đưa ra những quyết định hệ trọng, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, đồng thời củng cố hậu phương. Trong thời kỳ hòa bình, Quốc hội thể chế hóa đường lối đổi mới, mở hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, cho hội nhập quốc tế toàn diện, cho quyền con người và quyền công dân ngày càng được bảo đảm. Các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước, quốc phòng – an ninh, văn hóa – xã hội, khoa học – công nghệ, tài nguyên – môi trường, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng công bằng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… trở thành nền tảng quan trọng để đất nước vươn lên.

80 năm qua, Quốc hội không chỉ là nơi thảo luận và thông qua những quyết sách lớn, mà còn là “diễn đàn của Nhân dân”, nơi ý chí, nguyện vọng và khát vọng của dân tộc được thể hiện tập trung, dân chủ, công khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Đi trước một bước về thể chế

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, nơi kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng Việt Nam suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đại biểu Quốc hội, những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm để góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. “Mỗi thế hệ đại biểu Quốc hội đều là những nhân chứng lịch sử, là người góp phần vào những quyết định quan trọng của quốc gia, từ việc thông qua Hiến pháp, ban hành luật pháp, giám sát hoạt động của Nhà nước cho đến quyết định những vấn đề hệ trọng liên quan đến hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển của Tổ quốc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Gần 2.000 ĐBQH qua các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt và sự phát triển vượt bậc của khoa học – công nghệ, Quốc hội càng phải “đi trước một bước về thể chế”. Nghĩa là phải dám mở đường, dám sửa đường, quyết định những vấn đề khó, lĩnh vực chưa có tiền lệ. Quốc hội phải phát huy vai trò “cơ quan lập pháp chủ động”, kiến tạo thể chế cho các ngành, lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, logistics thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, y tế dự phòng, du lịch chất lượng cao… nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và không bỏ lỡ cơ hội trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta không thể đi sau, về muộn. Chúng ta phải đi cùng thời đại, thậm chí đi tắt, đón đầu, mở đường ở những lĩnh vực then chốt. Đó là trách nhiệm, đồng thời là sứ mệnh lịch sử mà Quốc hội gánh vác”. Đồng thời, ông bày tỏ niềm tin rằng các thế hệ đại biểu – dù đang đương nhiệm hay đã nghỉ hưu – vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu và uy tín chính trị để truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Vai trò của Đại biểu Quốc hội với Huế

Trong hành trình phát triển chung, Huế nhận được sự quan tâm lớn của Quốc hội. Vai trò của các ĐBQH qua các thời kỳ đặc biệt quan trọng, nhất là trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, dấu ấn của các đại biểu Quốc hội càng thể hiện rõ nét.

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự buổi gặp mặt

Riêng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), khối lượng dự án luật được xem xét, cho ý kiến rất lớn, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Huế đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy trách nhiệm, trí tuệ để góp phần tháo gỡ nút thắt về chính sách, pháp luật, phục vụ công cuộc phát triển của địa phương và đất nước.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với 157 lượt dự án luật; đồng thời tổ chức 22 hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với 40 dự án luật. Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, tập trung vào những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Theo sự phân công, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ thảo luận, đã chủ trì 43 buổi thảo luận tại tổ, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp. Đoàn cũng tích cực phối hợp với lãnh đạo thành phố làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn trong triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu cho biết, Đoàn đã cùng với các cơ quan của thành phố tham mưu, chuẩn bị nội dung để Quốc hội thông qua hai nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt: Nghị quyết 38/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) và Nghị quyết 175/2024/QH15 về việc thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra bước ngoặt phát triển mới cho Huế.

Nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, việc Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng hành chặt chẽ giữa địa phương và Đoàn ĐBQH. Chính nhờ vai trò cầu nối này, Quốc hội đã hiểu rõ hơn về lịch sử, vị thế và khát vọng phát triển của Huế – đô thị di sản đặc thù của Việt Nam.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội tiếp tục là diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời đưa ra chính sách nâng cao chất lượng đời sống. Riêng với Huế – thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng văn hóa di sản, cần có thêm những cơ chế đặc thù, thân thiện với môi trường, để phát triển bền vững, xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch lớn của cả nước và khu vực miền Trung.