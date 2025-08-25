Tạo động lực mới hướng tới Đại hội

Quang cảnh Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 6/11/2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều tháng qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo); các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm sâu sát, toàn diện.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo luôn quyết liệt, trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch. Trên nguyên tắc một cơ quan được giao nhiều việc, mỗi việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, các đầu việc được tập trung triển khai khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ đến từng chi tiết, bảo đảm đại lễ không chỉ khẳng định tầm vóc, ý nghĩa sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn thể hiện vị thế quốc gia trong thời đại mới, đồng thời phải thật sự là ngày hội của toàn dân, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra cùng thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Việc khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình trên cả nước, đúng ngày 19/8, cùng các hoạt động kỷ niệm phong phú, sôi nổi, an toàn, hấp dẫn, lan tỏa ý nghĩa giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vừa khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực mới, khí thế mới hướng về Đại hội Đảng.

Song song công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm, thời gian này, Bộ Chính trị tiến hành đồng thời các cuộc làm việc với các Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khoảng thời gian một tháng đến 15/9/2025, tập thể Bộ Chính trị và bốn tổ công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với bốn Đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ Công an Trung ương và 34 đảng bộ tỉnh, thành phố, để cho ý kiến về các dự thảo văn kiện đại hội; về phương án nhân sự của cấp ủy, quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ; tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học-công nghệ…

Tại các cuộc làm việc, tập thể Bộ Chính trị và các thành viên Tổ công tác của Bộ Chính trị phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của các đơn vị, địa phương; đồng thời gợi mở, bổ sung định hướng nhiệm vụ, giải pháp, phương thức lãnh đạo, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận các cuộc làm việc sẽ là cơ sở để các cấp ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục hoàn thiện văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số kết quả các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 185-KL/TW ngày 22/8/2025 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW và các chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ. Các đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trong tháng 8/2025; các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10/2025. Bộ Chính trị yêu cầu văn kiện đại hội, chương trình hành động bảo đảm chất lượng, bám sát và cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương; xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trong tháng 8/2025, bảo đảm tổ chức thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ...

Trong bối cảnh rất nhiều nhiệm vụ lớn diễn ra đồng thời, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị những tháng đầu năm cho thấy, Trung ương và các cấp ủy đã thể hiện tinh thần chỉ đạo đổi mới, khoa học, sáng tạo, quyết liệt và khẩn trương, không để sót bất cứ việc nào. Từng nhiệm vụ, trong đó nhiều việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ đã được hoàn thành, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng trên tất cả các lĩnh vực. Thành quả đó ghi nhận sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cấp, ngành; nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn hệ thống, đặc biệt sự đồng hành, ủng hộ rất cao của nhân dân.

Mỗi nhiệm vụ được tổ chức thành công là thêm một động lực mới để cả hệ thống chính trị đồng lòng, quyết tâm hoàn thành những mục tiêu cao hơn, trước mắt tạo niềm tin, tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.