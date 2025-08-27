Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thủy Nguyên

Dự hội nghị có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng; Nguyễn Thị Kim Ngân; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng hơn 1.900 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội phát biểu bày tỏ niềm xúc động được tới dự cuộc gặp mặt rất ý nghĩa trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức cuộc gặp gỡ các Đại biểu quốc hội qua các thời kỳ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội đã ôn lại kỷ niệm sâu sắc trên những chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển của Quốc hội, chia sẻ những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu, góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết về một số vấn đề và khẳng định niềm tin tưởng vào những chủ trương chiến lược, quyết sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền bối đã khai mở con đường độc lập, tự do; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính từ những hy sinh to lớn ấy, chúng ta có một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có một Quốc hội - Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách của đất nước, là những tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, sự liêm chính, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân. Các đồng chí chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ, 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: Thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thận trọng thông qua, triển khai quyết liệt. Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở, sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân và những phiên thảo luận nhiều ngày.

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư khẳng định, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để ôn lại quá khứ, chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị, Ảnh: Thủy Nguyên

Chia sẻ một số thành tựu và một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, nhất là phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, vẫn tiếp tục đồng hành, góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với nhân dân, truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng tiếp thu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhìn lại chiều dài lịch sử 80 năm sau ngày độc lập, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thủy Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành cùng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; trước mắt, đóng góp tích cực cho Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6/1/2026.

Nhân dịp này, tôn vinh đóng góp của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng các đồng chí đại biểu Quốc hội là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã thăm Triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển". Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng; góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cử tri, nhân dân về vị trí, vai trò và sứ mệnh của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.