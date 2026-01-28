Nghị quyết triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

Khẩn trương triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Ảnh: baochinhphu.vn

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; không để lãng phí tài sản của nhà nước, người dân, doanh nghiệp kéo dài.

Sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án

Chính phủ giao Bộ Tài chính phát huy tích cực vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ (Ban chỉ đạo 751) để điều phối, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiên cứu, tổng hợp, rà soát và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751 (Hệ thống 751), báo cáo Ban chỉ đạo phương hướng xử lý cụ thể.

Bộ Tài chính căn cứ vào lĩnh vực, đặc điểm của từng nhóm khó khăn, vướng mắc của các dự án, chủ động đề xuất Ban chỉ đạo 751 có ý kiến chỉ đạo, giao các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan chủ trì xử lý dứt điểm theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách vượt thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền cho phép sửa đổi, bổ sung các quy định hoặc ban hành chính sách đặc thù để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách trình Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với các dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao được thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành (dự án BT chuyển tiếp) trong tháng 01 năm 2026; thông báo danh mục các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được tổng hợp trên Hệ thống 751 trong tháng 1 năm 2026 để các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Chủ động hướng dẫn và mở Hệ thống 751 để các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục cập nhật thông tin, danh mục các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng lâu dài mà đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025 chưa được báo cáo hoặc xử lý, giải quyết.

Tích cực xử lý các dự án tồn đọng kéo dài lĩnh vực quy hoạch, đô thị, nhà ở

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, điều kiện áp dụng, nguyên tắc thực hiện nêu tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 đối với các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế chính sách theo mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

Chủ trì trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 265/2025/QH15 Kỳ họp thứ 10 Quốc hội, khóa XV về việc mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi toàn quốc, bao gồm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và các quy định khác liên quan (trường hợp cần thiết) để đảm bảo áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực, chủ động xử lý các dự án tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền hoặc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết (nếu có) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên Hệ thống 751 liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nông nghiệp, thuỷ lợi và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực, chủ động xử lý các dự án tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền hoặc xây dựng cơ chế, chính sách trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết (nếu có) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đô thị, nhà ở, xây dựng và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi theo dõi của Bộ Xây dựng theo chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo.

Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức thực hiện giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo theo cơ chế giá FIT sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án hưởng giá FIT kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) của các dự án trên theo thẩm quyền, quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc, gửi văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính của các dự án theo quy định của pháp luật.

Rà soát danh mục các dự án, đất đai đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm rà soát danh mục các dự án, đất đai đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 trên địa bàn của mình đảm bảo bám sát nguyên tắc tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Kết luận số 182-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện các thông tin còn thiếu gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai theo quy định tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội đối với nội dung tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án được Chính phủ phê duyệt cho phép tháo gỡ đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc áp dụng nêu tại các Nghị quyết của Quốc hội, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm toàn diện, chủ động trong triển khai thực hiện và tháo gỡ ngay cho các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý trên Hệ thống 751 và báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.