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Quảng Điền biểu dương 25 hội viên nông dân tiêu biểu

HNN.VN - Đó là một trong những nội dung đáng lưu ý tại hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2021 - 2026 do Hội Nông dân xã Quảng Điền tổ chức ngày 9/10.

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Biểu dương các hội viên nông dân tiêu biểu sau 5 năm thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Huế dự, tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Kết quả, sau 5 năm thực hiện phong trào cho thấy, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã Quảng Điền đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình dịch vụ, thương mại, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tiêu biểu như các hội viên nông dân: Lê Đức, thôn An Xuân Tây, với mô hình sản xuất củi trấu; Trần Đình Lai, thôn An Xuân, với dịch vụ cơ khí; Lê Dương, thôn Phước Yên, kinh doanh vật liệu xây dựng; Hoàng Công Tiên, thôn La Vân, với mô hình trồng hoa cúc; Nguyễn Lương Bảo, thôn La Vân, trồng rau má và ớt trái vụ…

Nông dân Quảng Điền tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao cuộc sống.  

Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại đạt thu nhập từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/năm; các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đạt từ 350 đến 550 triệu đồng/năm.

5 năm qua, phong trào đã tương trợ, giúp 12 hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo; đóng góp hơn 4,2 tỷ đồng, trên 1.200 ngày công lao động và hiến hơn 11.000m2 để xây dựng, sửa chữa đường giao thông, kênh mương thủy lợi.

​Tin, ảnh: PHONG CƯỜNG
 Từ khóa:
Tuyên dươngnông dânkinh doanh giỏixã Quảng Điền.
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