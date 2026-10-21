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Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào

HNN.VN - Sáng 22/10, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào đến thăm, làm việc. Đoàn do đồng chí Thongly Sisoulith, UVTW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith (bên trái). 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tại buổi tiếp, đồng chí Thongly Sisoulith bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Huế; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố. Đồng chí chúc mừng, đánh giá cao những kết quả Huế đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ.

Đồng chí Thongly Sisoulith cho biết, Lào đang tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai nước Việt Nam - Lào vẫn được duy trì, củng cố và phát triển. Đồng chí đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Lào.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước dày công vun đắp, đồng chí Thongly Sisoulith mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm trong gìn giữ, vun đắp và đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo TP. Huế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. 

Thông tin về tình hình địa phương, đồng chí Trịnh Mạnh Linh cho biết, những năm qua, Huế đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, du lịch tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của thành phố đối với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với phát huy giá trị di sản, Huế chú trọng thúc đẩy hợp tác, mở rộng giao lưu và tăng cường kết nối với các địa phương trong khu vực.

Với đường biên giới tiếp giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào, nhất là các tỉnh giáp biên. Thời gian qua, hai bên tích cực trao đổi đoàn, phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo.

Hiện có nhiều lưu học sinh Lào học tập tại Huế. Thành phố cũng quan tâm phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các địa phương của Lào, trong đó có các tỉnh SeKong, Salavan. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng giao lưu Nhân dân, nhất là giao lưu thanh niên, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Đồng tình với các định hướng hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai nước, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử, ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng thời, cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nối thanh niên, nhất là giữa các tỉnh, thành phố có chung đường biên giới; tạo điều kiện để thanh niên hai nước trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Về hợp tác giáo dục, đồng chí Trịnh Mạnh Linh khẳng định Huế sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh Lào sang học tập tại thành phố. Trong đó, có việc tiếp nhận con em Lào theo các chương trình đào tạo phù hợp tại hệ thống trường nội trú liên cấp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, hữu nghị và sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Đoàn hai nước, các chương trình hợp tác thời gian tới sẽ tiếp tục được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình đoàn kết Việt Nam - Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Nhân dịp này, đồng chí cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào dành cho Huế, đồng thời chúc chuyến thăm, làm việc của Đoàn đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
thành ủyhuếtiếp đónxã giaođoàn thanh niênlào
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