Xác định rõ hướng xử lý từng vụ việc của công dân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lắng nghe kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, các công dân trình bày nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, bố trí tái định cư và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trong đó có những vụ việc kéo dài, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Một trong những nội dung được công dân kiến nghị là việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí tái định cư đối với người có công với cách mạng, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng chính sách, bảo đảm quyền lợi của các trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi.

Bên cạnh đó, công dân kiến nghị được bố trí đất tái định cư khi bị ảnh hưởng bởi các dự án; phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai, đề nghị xem xét việc trả hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Một số trường hợp đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất cũng như tính pháp lý của các giấy chứng nhận đã được cấp.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung kiến nghị, đồng thời làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan đối với các vụ việc.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo thành phố trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung, đồng thời tiếp thu các kiến nghị chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trả lời kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát hồ sơ, căn cứ quy định pháp luật và thực tế từng vụ việc để tham mưu hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết sẽ chỉ đạo tổng hợp, báo cáo cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng xác định rõ hướng xử lý đối với từng vụ việc, nhằm bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân đúng quy định, công khai và thấu đáo.