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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 18:33

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Bòn

HNN - Ngày 30/10/2026, tại Hội trường Thành ủy Huế, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

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Tại Kỳ họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bòn, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Thuận Hóa; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau khi xem xét tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Văn Bòn, với vai trò, trách nhiệm là đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh, đồng chí đã vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bòn với hình thức Cảnh cáo. 

Thành ủy Huế
 Từ khóa:
kỷ luậtđồng chí Nguyễn Văn BònThành ủy
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