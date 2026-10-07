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Bí thư Đoàn phường Kim Trà đoạt giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi

HNN.VN - Chiều 7/10, Thành đoàn Huế tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi thành phố năm 2026.

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Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài trao giải Nhất cho thí sinh Trương Thị Ngọc Lan, Bí thư Đoàn phường Kim Trà. 

Sau 4 tuần thi vòng loại toàn quốc diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 29/8, Ban Tổ chức đã lựa chọn 8 thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi lần này.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm “Bí thư Đoàn cơ sở - Trí tuệ” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”. Trong đó, phần thi “Trí tuệ” tập trung kiểm tra kiến thức về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, Điều lệ Đoàn, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn và công tác Hội, Đội. Ở phần thi “Bản lĩnh”, các thí sinh bốc thăm và xử lý những tình huống thực tiễn có thể phát sinh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 4 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Ngọc Lan, Bí thư Đoàn phường Kim Trà.

Hội thi nhằm tạo sân chơi để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thể hiện bản lĩnh và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác Đoàn. Đồng thời, lựa chọn thí sinh xuất sắc đại diện TP. Huế tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2026.

Minh Nguyên - Nam Anh
 Từ khóa:
huếthanh niênthành đoànhội thibí thưđoàn cơ sởgiỏi
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