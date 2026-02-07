  • Huế ngày nay Online
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre

Ngày 13/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre - Ảnh: TTXVN 

Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam và chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. 

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre và đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các vấn đề khu vực và quốc tế. 

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre chia sẻ Tổng thống Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza. Ông Michael DeSombre khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc với cơ quan, bộ, ngành Việt Nam trong chuyến thăm, khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất trong thời gian tới./.

https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-tiep-tro-ly-ngoai-truong-hoa-ky-michael-desombre-102260213194555923.htm?gidzl=FTD5KIBCXKq_panH8jE4I33EIb4qrjH3UvmUMMI2qKPzcKzUOjU452hEI5eqrD8NBfiJNJOgBFWh9io8Jm

Theo nhandan.vn
