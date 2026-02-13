Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Giáo viên chủ nhiệm lớp học chương trình giáo dục thường xuyên được giảm 4 tiết/tuần

Thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên

Thông tư quy định thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên như sau:

a) 37 tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục thường xuyên (bao gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng);

b) 3 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

c) Số tuần thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.

Thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên được quy đổi thành tiết dạy, bao gồm số tiết dạy trong 1 năm học và số tiết dạy trung bình trong 1 tuần theo định mức tiết dạy.

Thời gian làm việc của giáo viên được giao nhiệm vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng, tổ trưởng, phó tổ trưởng các phòng, tổ chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương theo quy định (gọi chung là giáo viên được giao nhiệm vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng) bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bao gồm số tiết dạy đối với giáo viên.

Thời gian làm việc của giáo viên giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bao gồm số tiết dạy đối với giáo viên giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học thì số tuần thực dạy thực hiện theo quy định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Chế độ giảm định mức tiết dạy

Thông tư nêu rõ, giáo viên chủ nhiệm lớp học chương trình giáo dục thường xuyên được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm các lớp học khác được giảm từ 1 đến 4 tiết/tuần, mức giảm cụ thể do giám đốc quyết định. Trường hợp được phân công chủ nhiệm nhiều lớp thì số tiết được giảm là tổng số tiết giảm của các lớp chủ nhiệm bảo đảm quy định.

Giáo viên được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm các vị trí việc làm tại phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tổ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tương đương:

a) Giáo viên được giao nhiệm vụ trưởng phòng hoặc tổ trưởng được giảm tối đa 6 tiết/tuần, mức giảm cụ thể do giám đốc quyết định;

b) Giáo viên được giao nhiệm vụ phó trưởng phòng hoặc tổ phó được giảm tối đa 4 tiết/tuần, mức giảm cụ thể do giám đốc quyết định;

c) Giáo viên được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác (trừ vị trí việc làm giáo viên) được giảm từ 2 đến 4 tiết/tuần, mức giảm cụ thể do giám đốc quyết định. Trường hợp giáo viên kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm thì số tiết được giảm là tổng số tiết giảm của tất cả các vị trí việc làm bảo đảm quy định.

Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên kiêm nhiệm công tác bí thư đoàn hoặc trợ lý thanh niên, cố vấn đoàn, phó bí thư đoàn cấp cơ sở giáo dục thường xuyên được thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học viên (không bao gồm trường hợp giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm tư vấn học sinh hoặc vị trí việc làm tư vấn học viên): Số tiết được sử dụng làm công tác tư vấn học viên của cơ sở giáo dục thường xuyên là 8 tiết/tuần. Tổng số tiết giảm của tất cả giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học viên không cao hơn 8 tiết/tuần. Giám đốc quyết định bằng văn bản số tiết giảm của từng giáo viên được phân công kiêm nhiệm công tác tư vấn học viên bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc được giao kiêm nhiệm.

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác

Theo Thông tư quy định, giáo viên trong thời gian tập sự (nếu có) được giảm 2 tiết/tuần.

Giáo viên nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được giảm 3 tiết/tuần. Giám đốc, phó giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên là nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được thực hiện thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

Giáo viên trong thời gian đi khám bệnh, chữa bệnh (không vượt quá thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội) có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì không phải dạy bù đối với các tiết dạy được phân công theo kế hoạch và số tiết dạy này được tính vào định mức tiết dạy của giáo viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2026.