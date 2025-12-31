Lãnh đạo thành phố Huế tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy nguyễn Khắc Trung tặng quà đến bà Đổng Bích Du

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Tổng Lãnh sự và đoàn công tác, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới 2026 sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế trong năm 2025, Bí thư Thành ủy cho biết đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Huế chính thức vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới và thiên tai diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp, kinh tế thành phố vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, GRDP năm 2025 ước tăng 8,5%, xếp thứ 12/34 địa phương trên cả nước.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh vai trò quan trọng của các dự án đầu tư nước ngoài, trong đó có hơn 30 dự án FDI của Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 787,5 triệu USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Huế. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, du lịch và thương mại, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về quan hệ đối ngoại, TP. Huế hiện duy trì hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác với tỉnh Chiết Giang từ năm 1999 và các hoạt động giao lưu, hợp tác với một số thành phố khác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và đầu tư.

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tổng Lãnh sự Trung Quốc

Thông tin về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc. Thành phố đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, đón 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch và đạt tổng doanh thu khoảng 15.000 tỷ đồng.

Tại buổi trao đổi, Bí thư Thành ủy mong muốn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Huế thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc, xúc tiến mở đường bay Huế - Hàng Châu, quảng bá hình ảnh di sản Huế tại thị trường Trung Quốc, tăng cường thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, trao đổi nhân dân và hợp tác giáo dục - đào tạo.

Bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao những thành tựu phát triển của TP. Huế, khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, thiết thực và hiệu quả giữa Huế với các địa phương, đối tác Trung Quốc trong thời gian tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và các địa phương của Trung Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhận quà tặng từ bà Đổng Bích Du

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp và làm việc với Bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn và bà Đổng Bích Du đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng hợp tác đối ngoại của thành phố Huế và các địa phương Trung Quốc. Hai bên đồng thời trao đổi các nội dung liên quan đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế với các đối tác Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực và hiệu quả hơn nữa của Chính phủ Trung Quốc cũng như Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa thành phố Huế và tỉnh Chiết Giang; xúc tiến việc rà soát và tái ký kết các nội dung hợp tác phù hợp với tình hình mới trong năm 2026; hỗ trợ thành phố Huế xúc tiến mở đường bay Huế - Hàng Châu (Chiết Giang); đồng thời mở rộng thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ tăng cường công tác giới thiệu, truyền thông, quảng bá hình ảnh di sản Huế nói riêng cũng như hình ảnh Việt Nam nói chung đến với người dân Trung Quốc, qua đó thu hút khách du lịch, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Huế; ủng hộ doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành nghề, mở rộng thị trường và phân phối hàng hóa. Đồng thời, tăng cường triển khai các chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Huế.