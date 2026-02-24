Thủ tướng Chính phủ làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung báo cáo, thảo luận về các kết quả đạt được của Viện và các đơn vị thành viên trong thời gian qua trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về lĩnh vực khoa học và công nghệ; tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, qua 73 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm KHXH đã góp phần quan trọng viết nên những trang sử vẻ vang của nền khoa học nước nhà. Từ những ngày đầu thành lập trong kháng chiến, đến nay trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của cả nước, Viện luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ sâu sắc và có đóng góp quan trọng với đất nước.

Viện đã tham gia xây dựng cơ sở lý luận cho công cuộc Đổi mới từ năm 1986; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện Hiến pháp và nhiều bộ luật quan trọng; xây dựng luận cứ cho mô hình kinh tế mới; nghiên cứu khẳng định chủ quyền quốc gia qua các công trình lịch sử và khảo cổ...

Viện đã có 48 nhà khoa học có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; nhiều nhà khoa học của Viện thật sự là những cây "đại thụ" trong giới khoa học nước nhà, được công nhận là viện sĩ Viện Hàn lâm các nước, được đặt tên đường, tên trường như Giáo sư Viện sĩ Trần Huy Liệu, Giáo sư Đặng Thai Mai, Giáo sư Đào Duy Anh, Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Giáo sư Trần Văn Giàu, Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông…

Với những thành tựu và cống hiến đó, Viện Hàn lâm và nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân thuộc Viện đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng; một số đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học xã hội, Thủ tướng khẳng định, khoa học xã hội không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu học thuật quan trọng, mà còn là nền tảng tư duy, là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển mọi mặt của đất nước.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, xác định khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, là một thực thể không thể tách rời; là trụ cột quan trọng của nền khoa học nước nhà, giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Viện chính là "cơ quan tham mưu chiến lược" của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa - nơi kết tinh trí tuệ của nhiều thế hệ nhà khoa học, trung tâm luận giải những vấn đề lớn của đất nước, khơi mở tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò "cơ quan tham mưu chiến lược" của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn với phương châm 24 chữ: "Lý luận phát triển - Bản sắc giữ gìn - Truyền thống phát huy - Tinh hoa hấp thụ - Phản biện sắc sảo - Kiến tạo tương lai".

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, thứ nhất, tập trung cao độ triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phân công "6 rõ" và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. Chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn chính sách, đóng góp thiết thực cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên tinh thần "Tư vấn kịp thời - Phân tích sâu sắc - Dự báo chính xác - Kiến nghị khả thi và thiết thực".

Thứ tư, đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội, đáp ứng nhu cầu đất nước trong tình hình mới; quá trình đào tạo cũng là quá trình tạo động lực, truyền cảm hứng cho người học.

Thứ năm, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; thúc đẩy hiệu quả hợp tác 3 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp; với tinh thần hội tụ trí tuệ, lan tỏa lợi ích; đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại để tăng cường lòng tin.

Thứ sáu, tiên phong, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động nghiên cứu và quản lý, trong chuyển đổi xanh; góp phần thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Thứ bảy, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật gắn với đổi mới mô hình quản trị. Khẩn trương quy hoạch hoàn thiện các tòa nhà, trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu chuyên sâu.

Thứ tám, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thủ tướng tin tưởng, qua hơn 70 năm với nhiều thăng trầm và đột phá, với sứ mệnh "tham mưu chiến lược" cho Đảng, Nhà nước, với truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo vô hạn và bản lĩnh học thuật ưu tú, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà./.