26 tiết mục tham dự liên hoan tiếng hát tiếng Trung toàn quốc

Ban tổ chức tặng hoa đến Ban giám khảo cuộc thi

Với quy mô mở rộng trên phạm vi toàn quốc, Liên hoan tiếng hát tiếng Trung toàn quốc năm 2025 đã thu hút sự tham gia của các thí sinh từ 15 tỉnh, thành trên toàn quốc, với 26 tiết mục mang đến một không gian âm nhạc và văn hóa đậm chất giao lưu hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc.

Liên hoan tiếng hát tiếng Trung không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa lớn. Đây là cơ hội để những người yêu thích âm nhạc, văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc trên mọi miền Tổ quốc gặp gỡ, giao lưu và thể hiện tài năng của mình.

Với chủ đề ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống, con người và tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc, các tiết mục dự thi để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả và góp phần củng cố mối quan hệ song phương này.

Một tiết mục tại hội thi

Liên hoan năm nay là sự hội tụ của những giọng ca tài năng và nhiệt huyết đến từ nhiều vùng miền, mang đến những tiết mục đa dạng và phong phú. Mỗi bài hát đều được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức, tạo nên một không gian âm nhạc rực rỡ sắc màu.

Qua những giọng hát ngọt ngào và sôi động, khán giả đã được thưởng thức những câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu đất nước, con người, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.