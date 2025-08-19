Đầu tư gần 125 tỷ đồng xây mới cầu Thanh Hà

Cầu Thanh Hà hiện tại có tuổi đời hơn 30 năm, hiện đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Trí Đức

Cầu Thanh Hà (mới) có chiều dài 150m, mặt cắt ngang 18,5m. Hệ thống mố, trụ bằng bê tông cốt thép trên hệ móng cọc khoan nhồi. Tải trọng thiết kế HL93, với quy mô vĩnh cửu.

Tuyến đường hai đầu cầu có mặt cắt ngang tại hướng đi phường Hóa Châu rộng 13,5m và hướng đi Bao Vinh 18,5m kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Xử lý nền đất yếu đường dẫn 2 đầu cầu; lắp đặt mới hệ thống đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Theo kế hoạch, cầu Thanh Hà được xây mới trong thời gian sớm nhất.

Cầu Thanh Hà hiện tại có tuổi đời hơn 30 năm, hiện đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Do vậy, việc đầu tư xây dựng mới cầu Thanh Hà rất cần thiết nhằm đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vùng đầm phá và ven biển.