Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 31/3, HĐND thành phố triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đối với công tác nhân sự UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố tiến hành bầu các chức danh theo quy định.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ.

HĐND thành phố cũng đã bầu 14 Ủy viên UBND thành phố, gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính; Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân, dự kiến được điều động đến Sở Xây dựng để bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương; Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y Tế; Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp; Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Nguyễn Quang Huy, Chánh Thanh tra thành phố; Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Cùng với đó, HĐND thành phố đã bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân các khu vực.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự tin tưởng của các đại biểu HĐND, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND. Trọng tâm là xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở theo hướng kỷ cương, liêm chính, hành động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, năm 2026 - năm đầu nhiệm kỳ được xác định có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động. Thành phố sẽ quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Cùng với đó, Huế sẽ đẩy mạnh xây dựng đô thị theo hướng văn minh, xanh, thông minh và giàu bản sắc; tăng tốc chuyển đổi số, cải cách hành chính; tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền đô thị; chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng TP. Huế ngày càng phát triển phồn vinh, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội; sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cùng sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn thành phố.

* Truớc đó, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết thành lập các ban của HĐND thành phố khóa IX, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Đô thị.

Đồng thời, HĐND thành phố đã bầu Trưởng ban các Ban HĐND. Theo đó, đồng chí Trần Gia Công được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí Nguyễn Văn Thạnh giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; đồng chí Lê Văn Tuệ giữ chức Trưởng ban Pháp chế; đồng chí Nguyễn Đại Viên giữ chức Trưởng ban Đô thị.