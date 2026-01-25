Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế thăm phường An Cựu

Hòa thượng Thích Khế Chơn thay mặt Ban Trị sự tặng quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền Nhân dân phường An Cựu

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã chúc mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa thượng Thích Khế Chơn bày tỏ sự trân trọng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường An Cựu đã đạt được từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhấn mạnh: Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử; Tăng ni và Phật tử nguyện đem hết tâm sức đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, an lạc.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, Hòa thượng Thích Khế Chơn chúc các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường An Cựu mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Cựu Dương Thị Thu Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế đối với phường An Cựu. Đồng thời khẳng định, từ thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phường luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của Ban Trị sự, các cơ sở Phật giáo, Tăng, ni và Phật tử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, nhất là trong thời điểm địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai.

Đây là nguồn động viên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Huế nói chung, phường An Cựu nói riêng. Mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, phát triển du lịch sinh thái gắn với hoạt động du lịch tâm linh.

Nhân dịp năm mới, chúc Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng quý vị trong Đoàn, các Tăng, ni, Phật tử của thành phố và phường An Cựu luôn mạnh khỏe, an lạc, cát tường.