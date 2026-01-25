  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 15:10

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế thăm phường An Cựu

HNN.VN - Sáng 29/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường An Cựu.

Chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII Nhiều hoạt động tại Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Hòa thượng Thích Khế Chơn thay mặt Ban Trị sự tặng quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền Nhân dân phường An Cựu 

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã chúc mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa thượng Thích Khế Chơn bày tỏ sự trân trọng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường An Cựu đã đạt được từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhấn mạnh: Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử; Tăng ni và Phật tử nguyện đem hết tâm sức đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, an lạc.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, Hòa thượng Thích Khế Chơn chúc các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường An Cựu mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Cựu Dương Thị Thu Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế đối với phường An Cựu. Đồng thời khẳng định, từ thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phường luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của Ban Trị sự, các cơ sở Phật giáo, Tăng, ni và Phật tử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, nhất là trong thời điểm địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai.

Đây là nguồn động viên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Huế nói chung, phường An Cựu nói riêng. Mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, phát triển du lịch sinh thái gắn với hoạt động du lịch tâm linh.

Nhân dịp năm mới, chúc Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng quý vị trong Đoàn, các Tăng, ni, Phật tử của thành phố và phường An Cựu luôn mạnh khỏe, an lạc, cát tường.

Tin ảnh: KHUÊ MINH
 Từ khóa:
Thămchúc mừngAn CựuBan trị sựPhật giáo TP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Phường Cam Đường (Lào Cai) học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu (TP. Huế)

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).

Phường Cam Đường Lào Cai học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu TP Huế
Đại hội Đảng XIV: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) sắp tới được đánh giá là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Thông tin về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này của Việt Nam được bạn bè Thụy Sĩ đón nhận.

Đại hội Đảng XIV Đảng Cộng sản Thụy Sĩ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam
Đoàn công tác của TP. Huế thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày 22/12, đoàn công tác của TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn công tác của TP Huế thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Ngày 20/12, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Cùng đi có Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top