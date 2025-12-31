46 học viên tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị K76B.17

Tại lễ khai giảng

Tham dự lễ khai giảng có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Lớp học có 46 học viên là cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế.

Phát biểu khai giảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III Nguyễn Dũng Anh đề nghị các học viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm và vinh dự của mình, xác định tinh thần học tập nghiêm túc, khiêm tốn, cầu thị; phát huy tính tích cực, chủ động, thẳng thắn trong trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, cần chấp hành nghiêm quy chế, nội quy của Học viện Chính trị Khu vực III và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đề nghị học viên bám sát nội dung, chương trình khóa học; chủ động sắp xếp công việc để tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; tích cực nghiên cứu, trao đổi, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy và phương pháp lãnh đạo, quản lý.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, lớp cao cấp lý luận chính trị là môi trường quan trọng để đội ngũ cán bộ được trang bị, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố Huế trong giai đoạn mới.