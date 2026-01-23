Trao 200 suất quà Tết đến các hộ khó khăn xã Quảng Điền

200 suất quà Tết được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Công Cường

Tại chương trình, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trao 200 suất quà Tết đến tận tay các hộ nghèo, cận nghèo tại các thôn An Xuân Bắc, An Xuân Đông và An Xuân Tây, xã Quảng Điền.

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình.