  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 23/01/2026 14:55
Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Trao 200 suất quà Tết đến các hộ khó khăn xã Quảng Điền

HNN.VN - Ngày 23/1, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp với UBND xã Quảng Điền tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh LộcTrao quà Tết và tiền hỗ trợ sinh viên khó khănHơn 100 nghìn suất quà Tết tặng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

200 suất quà Tết được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Công Cường 

Tại chương trình, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trao 200 suất quà Tết đến tận tay các hộ nghèo, cận nghèo tại các thôn An Xuân Bắc, An Xuân Đông và An Xuân Tây, xã Quảng Điền.

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

PHONG CƯỜNG
 Từ khóa:
Trao quà Tếtxã Quảng Điềngia đình Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh Lộc

Sáng 23/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã: Phú Lộc, Vinh Lộc tổ chức chương trình trao tặng quà tết xuân Bính Ngọ 2026 cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng bởi thiên tai trong năm 2025 trên địa bàn xã Phú Lộc và Vinh Lộc. Chương trình được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh Lộc
“Bước đệm” chiến lược đưa xã thành phường

Hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2035, xã Quảng Điền đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây là “bước đệm” chiến lược để Quảng Điền bứt phá phát triển toàn diện trong giai đoạn tới.

“Bước đệm” chiến lược đưa xã thành phường
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG ĐIỀN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Từ một địa phương thuần nông, Quảng Điền đã xây dựng được diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt
Hơn 100 nghìn suất quà Tết tặng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Để chăm lo cho mọi gia đình đón năm mới vui tươi, đầm ấm, dịp tết Ất Tỵ 2025, cùng với quà của Chủ tịch nước, thành phố Huế và các địa phương trích ngân sách tặng 104.743 suất quà cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hơn 100 nghìn suất quà Tết tặng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội
Tặng 100 suất quà tết đến gia đình nghèo ở Phong Điền

Với tinh thần "Không để người nghèo ở lại phía sau" và làm ấm Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Huế phối hợp với Đội CSGT-Trật tự Công an thị xã Phong Điền và nhóm thiện nguyện Đồng Cảm (TP. Đà Nẵng) tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo tại xã Phong Xuân, thị xã Phong Điền.

Tặng 100 suất quà tết đến gia đình nghèo ở Phong Điền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top