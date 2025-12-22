Thứ Sáu, 23/01/2026 11:20 (GMT+7)
Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh Lộc
HNN.VN - Sáng 23/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã: Phú Lộc, Vinh Lộc tổ chức chương trình trao tặng quà tết xuân Bính Ngọ 2026 cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng bởi thiên tai trong năm 2025 trên địa bàn xã Phú Lộc và Vinh Lộc. Chương trình được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.
| Chương trình trao quà tết cho người dân tại xã Phú Lộc
Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 600 suất quà tết ý nghĩa đến tay người dân (xã Phú Lộc 300 suất, xã Vinh Lộc 300 suất), mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng. Hoạt động góp phần giúp các gia đình khó khăn vơi bớt lo toan, có thêm điều kiện vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
Phát biểu tại chương trình, đại diện Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho biết, với tinh thần “tương thân tương ái”, Quỹ luôn quan tâm, đồng hành cùng các địa phương trong công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người yếu thế mỗi dịp tết đến, xuân về.
PHÚC HIẾU