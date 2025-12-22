Trao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh Lộc

Chương trình trao quà tết cho người dân tại xã Phú Lộc

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 600 suất quà tết ý nghĩa đến tay người dân (xã Phú Lộc 300 suất, xã Vinh Lộc 300 suất), mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng. Hoạt động góp phần giúp các gia đình khó khăn vơi bớt lo toan, có thêm điều kiện vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho biết, với tinh thần “tương thân tương ái”, Quỹ luôn quan tâm, đồng hành cùng các địa phương trong công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người yếu thế mỗi dịp tết đến, xuân về.