Đa số người dân EU ủng hộ Anh quay trở lại khối

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX)

Đa số người dân Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU.

Kết quả một cuộc khảo sát mới do Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR) thực hiện và công bố ngày 21/6 cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU.

Kết quả khảo sát, được thực hiện 10 năm sau khi Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" EU (Brexit), tại 15 quốc gia thành viên EU cho thấy 66% số người được hỏi cho rằng việc Anh tái gia nhập EU là một ý tưởng tích cực hoặc có thể chấp nhận được.

Tỷ lệ ủng hộ cao nhất được ghi nhận tại Hà Lan và Đan Mạch (75%), trong khi thấp nhất ở Bulgaria (56%) và Pháp, Italy (59%).

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã bày tỏ quan điểm cởi mở đối với khả năng Anh quay lại EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng khẳng định "cánh cửa luôn rộng mở," trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết Madrid sẽ hoàn toàn ủng hộ kịch bản này.

Trong khi đó, tại Anh, cuộc khảo sát được tiến hành trong tháng 5 cho thấy 75% số người được hỏi mong muốn tăng cường hợp tác với EU. Khoảng 66% cho rằng quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai bên cần được thắt chặt hơn.

Đáng chú ý, đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Có tới 66% cho rằng Brexit làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt, 65% nhận định ảnh hưởng bất lợi tới nền kinh tế, trong khi 56% cho rằng thương mại và kiểm soát nhập cư trái phép không được cải thiện như kỳ vọng.

Khi được hỏi về những lợi ích lớn nhất mà Brexit mang lại, câu trả lời phổ biến nhất là "không biết," tiếp theo là "không có lợi ích nào đáng kể."

Khảo sát cũng cho thấy quan điểm của người dân Anh đối với châu Âu đang có sự thay đổi đáng kể. Khoảng 63% số người được hỏi, trong đó có 57% những người từng bỏ phiếu ủng hộ Brexit năm 2016, cho biết sẵn sàng chấp nhận việc nới lỏng đi lại giữa Anh và EU nếu điều đó giúp cải thiện quan hệ thương mại.

Báo cáo của ECFR nhận định sau một thập niên kể từ Brexit, dư luận tại Anh và nhiều nước châu Âu đang có xu hướng ủng hộ một mối quan hệ sâu rộng hơn giữa hai bên.

Theo các chuyên gia, đây có thể là cơ sở thuận lợi để London và Brussels tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/da-so-nguoi-dan-eu-ung-ho-anh-quay-tro-lai-khoi-post970581.html