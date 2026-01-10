Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho thanh thiếu nhi

Thiếu nhi vẽ tranh "Bảo vệ môi trường trong trường học"

Năm 2025, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, giáo dục kỹ năng, an sinh xã hội và giao lưu cộng đồng. Đồng thời, tăng cường mở rộng liên kết với các sở, ban, ngành, trường học, tổ chức, tình nguyện viên trong và ngoài nước, các trường đại học, cao đẳng, CLB, đội, nhóm trên địa bàn thành phố.

Trung tâm còn chú trọng xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa nội dung hoạt động, bám sát định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố. Nhiều mô hình nghệ thuật, lớp năng khiếu được duy trì và mở rộng; các chương trình lớn mang yếu tố truyền thống, hiện đại và hội nhập như: “Tết cổ truyền Việt Nam - Hàn Quốc”, Tuần lễ Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi, Liên hoan Dân vũ quốc tế và Nhảy hiện đại… được tổ chức bài bản, khẳng định thương hiệu là điểm đến văn hóa giàu bản sắc. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức nhiều giải thể thao, các chương trình hướng nghiệp quy mô, hiệu quả.

Năm 2026, Trung tâm Thanh thiếu nhi và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP. Huế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Đội, đổi mới nội dung sinh hoạt ngoài giờ theo hướng trải nghiệm, sáng tạo; phát triển các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao phù hợp nhu cầu thanh thiếu nhi; nâng cao hiệu quả các mô hình CLB, lớp năng khiếu; tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông, tư vấn hướng nghiệp theo hướng trải nghiệm thực tiễn cho học sinh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài.