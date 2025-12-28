Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên

Tặng bằng khen cho 5 thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày hội được tổ chức với chuỗi hoạt động thiết thực như: Trưng bày, triển lãm và giao thương các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; diễn đàn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn chuyên trách; tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho đoàn viên, thanh niên.

Chương trình livestream “Quảng bá sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp” cũng được triển khai nhằm tăng kênh tiếp cận đến người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường, tăng khả năng kết nối, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Ngày hội không chỉ là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là nơi truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của đoàn viên, thanh niên TP. Huế.

Dịp này, Thành Đoàn đã tặng Bằng khen cho 5 thanh niên tiêu biểu trong phong trào thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi.