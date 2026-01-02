Hơn 400 vận động viên tranh tài tại Giải cờ vua thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

Các vận động viên nhí tham gia tranh tài tại giải đấu

Giải năm nay thu hút 440 vận động viên đến từ 30 câu lạc bộ cờ vua cùng các trường học trong và ngoài thành phố. Vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung gồm: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng thời chia theo các bảng đấu U6, U7, U8, U9, U10, U11 và Open.

Giải đấu được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ điều chỉnh với 7 ván đấu, mỗi ván có thời lượng 20 phút. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 173 bộ huy chương, gồm 68 bộ cá nhân và 105 bộ đồng đội cho các vận động viên.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, giải lần này được tổ chức nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện bộ môn cờ vua trong thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố nói riêng. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu, xây dựng lực lượng vận động viên trẻ kế cận, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố.