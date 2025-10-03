  • Huế ngày nay Online
Đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ cho trẻ em khó khăn

HNN.VN - Tối 4/10, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần thứ XXI - năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Trung thu cho em - mùa trăng rằm thêm trọn vẹnTheo chân những chú lân nhí

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 

Hoạt động lần này thu hút 680 em nhỏ đến từ 22 trung tâm, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi và một số trường học trên địa bàn.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như: Giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; thưởng thức tiết mục múa lân rộn ràng và chương trình văn nghệ đặc sắc; phá cỗ Trung thu…

Ban Tổ chức còn trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, đây là hoạt động thường niên do trung tâm tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và phát huy tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, góp phần chăm lo, động viên và chia sẻ với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn cảnh chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần thứ XXI - năm 2025 diễn ra tối 4/10

MINH NGUYÊN
