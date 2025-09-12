Tổ chức chuỗi tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh

Học sinh Trường Tiểu học Vỹ Dạ tham gia cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ môi trường trong trường học"

Hoạt động thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên đến từ phường Vỹ Dạ, các lớp năng khiếu, CLB, đội, nhóm trực thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và học sinh Trường Tiểu học Vỹ Dạ.

Chương trình với chuỗi hoạt động bổ ích và ý nghĩa như: Ra quân tổng vệ sinh môi trường “Chung tay vì môi trường xanh - sạch - sáng”; Cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ môi trường trong học đường”; Trồng cây tạo bóng mát trong khuôn viên trường học…

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu nhi trong việc giữ gìn môi trường sống. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ. Qua đó, khuyến khích các em hình thành thói quen sống xanh, biết trân trọng và bảo vệ những giá trị tự nhiên, góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi thiếu nhi - Một hành động đẹp vì môi trường”.