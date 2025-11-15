Người trẻ sản xuất, kinh doanh giỏi

Anh Quý (giữa) giới thiệu về mô hình “Vườn hoa thanh niên” cho các bạn đoàn viên, thanh niên đến tham quan, học hỏi Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Quý được người dân trên địa bàn biết đến là một người trẻ năng nổ trong công tác xã hội, đồng thời sản xuất, kinh doanh hiệu quả, lan tỏa tinh thần vươn lên trong cộng đồng. Vốn yêu thích cây cối, đam mê lĩnh vực non bộ, tiểu cảnh, Quý mua đá cảnh về bán cho người có nhu cầu xây hòn non bộ.

Khách đến mua hàng có nhiều nghệ nhân, chia sẻ về lĩnh vực này. Anh Quý say sưa lắng nghe và học hỏi. Ban đầu, Quý làm tiểu cảnh chỉ để chơi, nhưng nhiều người thấy sản phẩm Quý làm đẹp, hỏi mua, vậy là người thanh niên ấy nảy ra hướng sản xuất, kinh doanh, bắt đầu tập trung đầu tư công sức, trí tuệ. Từ đó, anh thường xuyên lên mạng học hỏi, đồng thời trong quá trình sản xuất cũng vừa làm vừa học, không ngừng tích lũy, trau dồi kinh nghiệm để tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng cao.

Mỗi ngày, sau khi lo tròn công tác xã hội (trước đây anh Quý là Phó Bí thư Đoàn phường Phú Thượng cũ, cán bộ bán chuyên trách văn hóa), anh Quý cặm cụi với việc lên ý tưởng, uốn, tạo hình những cây bon sai, đục đẽo tạo hộc để “ký” cây vào đá, thiết kế hòn non bộ nhỏ, tiểu cảnh mi ni, núi, thác…, phù hợp với nhà ở phố, diện tích không được rộng rãi. Không gian sống xanh là hướng tới của mỗi gia đình, cộng đồng. Do đó, sản phẩm của anh Quý được nhiều khách hàng lựa chọn. Anh Quý cũng nhận được không ít đơn hàng lớn, thiết kế, thi công tại nhà.

Được địa phương tạo điều kiện quản lý mặt bằng (trước đây là bãi tập kết cát sạn trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng), anh Quý xây dựng mô hình “Vườn hoa thanh niên” với rất nhiều loại cây cảnh, hoa bốn mùa khoe sắc: Hồng cổ Huế, hoa sam, địa lan, mẫu đơn, hoa giấy…

Anh Quý mua cây, hoa về nhân giống, lấy công sức làm lãi, bán cho khách hàng và cung cấp nguyên liệu sử dụng cho các công trình cảnh quan sân vườn. “Vườn hoa thanh niên” của Quý còn là mô hình được đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đến tham quan, học tập. Lượng khách hàng ổn định và ngày càng tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển là sự minh chứng cho chất lượng các sản phẩm do Quý làm ra. Nhờ đó, lãi ròng mỗi năm Quý thu được khoảng hơn 200 triệu đồng.

Với tinh thần xung kích của một cán bộ Đoàn, anh Nguyễn Văn Quý nỗ lực hết mình để lan tỏa đến những người trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn có động lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Ngoài ra, Quý còn đầu tư 5 lồng để nuôi cá trê và trắm cỏ, những loại cá không cần nhiều chi phí về thức ăn, chỉ bỏ công làm lãi. Mỗi lồng cá trắm cỏ cho lãi ròng tầm 50 - 70 triệu đồng; cá trê lãi tầm 30 triệu đồng/lồng.

Bận rộn với công tác xã hội và công việc sản xuất, kinh doanh của gia đình là vậy, nhưng Nguyễn Văn Quý luôn sẵn sàng dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm với bất cứ ai muốn học hỏi. Quý còn hướng dẫn cho bà con trên địa bàn kỹ thuật ủ phân vi sinh để bón hoa, rau, hướng tới các phương pháp trồng rau an toàn, hữu cơ.

Ông Đoàn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng đánh giá cao những thành tích mà Nguyễn Văn Quý đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, lan tỏa đến những người trẻ nói riêng và cộng đồng tinh thần vươn lên làm giàu; xứng đáng được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.