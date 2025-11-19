  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/11/2025 17:26

Khám và cấp thuốc miễn phí sau mưa lũ cho 1.000 người dân xã Hưng Lộc

HNN.VN - Chiều 26/11, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và UBND xã Hưng Lộc tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng sau đợt mưa lũ kéo dài. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nhằm giúp người dân sớm ổn định thể chất, tinh thần và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong giai đoạn hậu thiên tai.

Cách tiếp cận mới trong chăm sóc và quản lý sức khỏeNhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ Trạm y tế miền núi xuống cấp - Nỗi lo ở tuyến đầu cơ sở

 Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con

Tham dự chương trình có GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; lãnh đạo Sở Y tế, Thành Đoàn Huế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cùng các ban ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận sự chủ động, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trẻ, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt khi người dân vừa trải qua thiên tai. Việc tổ chức thăm khám kịp thời không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn giúp người dân ổn định tâm lý, yên tâm lao động và tái thiết cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (thứ ba, phải sang) trao tặng Nhà Nhân ái cho gia đình anh Cao Thế Lộc 

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc BVTW Huế chia sẻ sự xúc động khi được đồng hành cùng bà con trong giai đoạn khó khăn, đồng thời nhấn mạnh đợt khám bệnh này không chỉ mang đến thuốc men, dịch vụ y tế mà còn là những “liều thuốc tinh thần” - sự sẻ chia và trách nhiệm của người thầy thuốc. Lãnh đạo BVTW Huế khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.

Với 36 cán bộ y tế tham gia, chương trình đã khám và tư vấn cho 1.000 người dân với nhiều dịch vụ: khám nội tổng quát, ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu, mắt; siêu âm, đo điện tim, đo huyết áp… Đồng thời, người dân được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sau lũ, phòng bệnh truyền nhiễm và các bệnh thường gặp như hô hấp, tiêu hóa, bệnh da liễu. Đoàn công tác cũng trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế Phú Lộc, đồng thời thăm hỏi và hỗ trợ nhiều phần quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ.

Năm nay, chương trình còn đánh dấu điểm nhấn đặc biệt với Lễ trao tặng “Nhà Nhân ái” cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và BVTW Huế phát động, thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp người dân có chỗ ở ổn định để vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Nhiều năm qua, lực lượng thầy thuốc trẻ của BVTW Huế không chỉ tiên phong trong chuyên môn mà còn nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện, phòng chống dịch bệnh, hiến máu và hỗ trợ cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì sức khỏe cộng đồng.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
khám chữa bệnhcấp phát thuốchưng lộc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động lực lượng Quân đội khắc phục sạt lở tại xã Hưng Lộc

Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc phối hợp với lực lượng dân quân địa phương tiến hành huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở bờ kè tại thôn Xuân Mỹ và thôn Xuân Lộc thuộc xã Hưng Lộc.

Huy động lực lượng Quân đội khắc phục sạt lở tại xã Hưng Lộc
Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 các phường, xã: Mỹ Thượng, Phong Thái và Hưng Lộc:
Khai thác lợi thế, xây dựng các đô thị văn minh

Sáng 11/8, Đảng bộ các phường Mỹ Thượng, Phong Thái và xã Hưng Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành ở thành phố đến dự. ​

Khai thác lợi thế, xây dựng các đô thị văn minh
Người bệnh mạn tính được cấp thuốc đến 3 tháng mỗi lần từ 1/7

Từ ngày 1/7, Thông tư số 26 ngày 30/6/2025 do Bộ Y tế ban hành chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi tích cực trong việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. Trong đó, điểm mới đáng chú ý là việc cho phép cấp thuốc điều trị tối đa đến 90 ngày với các bệnh mạn tính ổn định.

Người bệnh mạn tính được cấp thuốc đến 3 tháng mỗi lần từ 1 7

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top