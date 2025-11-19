Khám và cấp thuốc miễn phí sau mưa lũ cho 1.000 người dân xã Hưng Lộc

Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con

Tham dự chương trình có GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; lãnh đạo Sở Y tế, Thành Đoàn Huế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cùng các ban ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận sự chủ động, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trẻ, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt khi người dân vừa trải qua thiên tai. Việc tổ chức thăm khám kịp thời không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn giúp người dân ổn định tâm lý, yên tâm lao động và tái thiết cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (thứ ba, phải sang) trao tặng Nhà Nhân ái cho gia đình anh Cao Thế Lộc

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc BVTW Huế chia sẻ sự xúc động khi được đồng hành cùng bà con trong giai đoạn khó khăn, đồng thời nhấn mạnh đợt khám bệnh này không chỉ mang đến thuốc men, dịch vụ y tế mà còn là những “liều thuốc tinh thần” - sự sẻ chia và trách nhiệm của người thầy thuốc. Lãnh đạo BVTW Huế khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.

Với 36 cán bộ y tế tham gia, chương trình đã khám và tư vấn cho 1.000 người dân với nhiều dịch vụ: khám nội tổng quát, ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu, mắt; siêu âm, đo điện tim, đo huyết áp… Đồng thời, người dân được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sau lũ, phòng bệnh truyền nhiễm và các bệnh thường gặp như hô hấp, tiêu hóa, bệnh da liễu. Đoàn công tác cũng trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế Phú Lộc, đồng thời thăm hỏi và hỗ trợ nhiều phần quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ.

Năm nay, chương trình còn đánh dấu điểm nhấn đặc biệt với Lễ trao tặng “Nhà Nhân ái” cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và BVTW Huế phát động, thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp người dân có chỗ ở ổn định để vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Nhiều năm qua, lực lượng thầy thuốc trẻ của BVTW Huế không chỉ tiên phong trong chuyên môn mà còn nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện, phòng chống dịch bệnh, hiến máu và hỗ trợ cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì sức khỏe cộng đồng.