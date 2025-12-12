Huế và Quảng Ninh đạt mốc du lịch ấn tượng

Du khách vào tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Huế đón 1,9 triệu khách quốc tế trong năm 2025

Ngày 12/12, UBND thành phố Huế cho biết, năm 2025 lượng khách du lịch đến thành phố tăng mạnh, đạt khoảng 6,3 triệu lượt, vượt gần 13% kế hoạch và tăng 61,5% so với năm 2024; trong đó có 1,9 triệu khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt 13.000 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 41% và trên 64%.

Lượng khách du lịch tăng mạnh phản ánh nỗ lực cao của thành phố trong việc thu hút khách; khẳng định Huế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam trong thu hút khách du lịch, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Trong các tháng 9 - 11/2025, thành phố Huế chịu ảnh hưởng liên tiếp của bão, lũ. Đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11/225, ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch khi các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế phải tạm đóng cửa nhiều ngày do ngập lụt.

Việc đăng cai và tổ chức thành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã tạo “cú hích” cho du lịch Huế trong năm nay. Với chủ đề: “Kinh đô xưa - Vận hội mới”, các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tập trung 4 nhóm chương trình chính gồm: Lễ hội mùa Xuân - “Xuân Cố đô”; Lễ hội mùa Hạ - “Kinh thành tỏa sáng”; Lễ hội mùa Thu - “Huế vào Thu”; Lễ hội mùa Đông - “Mùa Đông xứ Huế”.

Cùng với các hoạt động đặc sắc như: Ngày hội Huế - “Kinh đô Ẩm thực”, Ngày hội “Áo dài cộng đồng”..., Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã mang đến một năm du lịch đầy sôi động với hàng loạt sự kiện, lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị di sản, trải nghiệm sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc mang đậm nét đặc trưng và bản sắc văn hóa Huế, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia được tổ chức thành công như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia, Ngày hội Huế - Kinh đô Ẩm thực, sự kiện âm nhạc Mega Booming; các sự kiện du lịch gắn với ẩm thực, thời trang áo dài, nghệ thuật đường phố; các hoạt động trong Tuần lễ chăm sóc sức khỏe. Huế cũng phối hợp tổ chức thành công Chung kết hoa hậu Việt Nam, Hội nghị chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14; ra mắt dịch vụ Grab xích lô - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới. Các sự kiện, hoạt động này đã tạo điểm nhấn, kích cầu và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Huế được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp và mở rộng tại Tuần Văn hóa - Du lịch. Thành phố tổ chức chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia; không gian trải nghiệm và quảng bá văn hóa du lịch, ẩm thực Huế trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Huế hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc và Trung Quốc trong quảng bá điểm đến, xúc tiến mở các đường bay Huế - Incheon, Huế - Thâm Quyến; duy trì hiệu quả liên kết vùng Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường châu Âu.

Bảo tàng Quảng Ninh chào đón vị khách thứ 1 triệu

Điểm nhấn của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh là thiết kế than nguyên khối lớn, lưng tựa biển, ven bờ Di sản, công trình thu hút du khách bởi vẻ ngoài bề thế, tráng lệ với đặc trưng vùng mỏ. Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN

Cùng ngày, Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức Lễ chào đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025. Đây là dấu ấn tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ các năm trước của Bảo tàng tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách đến với Quảng Ninh năm 2025.

Vị khách may mắn thứ 1 triệu thăm Bảo tàng tỉnh là ông Lionel Klotz đến từ Canada. Ông cùng vợ đi du lịch Quảng Ninh theo tour du lịch của Công ty Du lịch Sài Gòn. Ông Lionel Klotz chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với Bảo tàng Quảng Ninh, hôm nay thực sự rất hạnh phúc và bất ngờ, may mắn đã trở thành vị khách thứ 1 triệu. Tôi rất ấn tượng với cách chào đón nồng nhiệt, khung cảnh đẹp và con người thân thiện. Tôi yêu Việt Nam và chắc chắn sẽ cùng bạn bè trở lại nơi đây”.

Ông Đỗ Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh (đơn vị quản lý Bảo tàng Quảng Ninh) cho biết: Năm 2025 đánh dấu lượng khách đến với Bảo tàng Quảng Ninh tăng đột biến và vị khách thứ 1 triệu là dấu mốc, kỷ lục ấn tượng từ trước tới nay. Đây là sự kiện đặc biệt ghi dấu những cố gắng của Bảo tàng Quảng Ninh thời gian qua. Thời gian tới, Bảo tàng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, không gian trưng bày, ứng dụng công nghệ hiện đại như công nghệ 3D, công nghệ ảo, số hóa để giúp du khách có những trải nghiệm ấn tượng khi đến đây.

Theo thống kê, trong năm 2025, trung bình 1 ngày có hơn 1.000 lượt khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, riêng tháng 6/2025 đạt đỉnh 13.400 lượt khách/ngày. Doanh thu tính đến hết tháng 11 khoảng 30 tỷ đồng, vượt 33% so với cùng kỳ.

Bảo tàng Quảng Ninh nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, thuộc phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), được lấy ý tưởng từ hình tượng than đá do kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo thiết kế. Đây là điểm đến thu hút du khách không chỉ vì kiến trúc độc đáo mà còn bởi nơi đây trưng bày đa dạng các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất mỏ.

Cụm công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh được hoàn thành vào tháng 10/2013, tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Nơi đây không chỉ là thiết chế văn hóa, lưu giữ, trưng bày các hiện vật lịch sử, giá trị tự nhiên, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh mà đã trở thành biểu tượng, điểm đến hấp dẫn trong tour du lịch khám phá vịnh Hạ Long.

Bảo tàng gồm 2 khu vực, khu vực ngoài trời trưng bày các hiện vật lớn như bệ phóng tên lửa, pháo cao xạ, súng thần công, pháo cổ, tượng, đặc biệt là khối than đá Antraxit có trọng lượng khoảng 28 tấn được khai thác tại độ sâu -176m và được Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là khối đá Antraxit nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Khu vực trong nhà gồm 3 tầng, khắc họa những nét cơ bản và đặc trưng nhất của Quảng Ninh theo cả không gian và thời gian từ xưa đến nay; từ vùng núi đến đồng bằng, vùng biển với những hiện vật mang hàm lượng khoa học giá trị cao.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, 11 tháng của năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đón trên 19,8 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ngành du lịch đạt khoảng 52.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 10% so với và 21% so với cùng kỳ năm 2024.