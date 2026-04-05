Trang bị kỹ năng sống, xây dựng “Trường học an toàn”

Lực lượng công an trao đổi với các em học sinh về kỹ năng phòng, chống ma túy trong học đường

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 250 em học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Vỹ Dạ. Tại chương trình, các em học sinh được tiếp cận nhiều chuyên đề thiết thực, gần gũi với thực tế như: Giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm công nghệ cao; sử dụng an toàn không gian mạng và phòng tránh bắt cóc trực tuyến; giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy trong học đường…

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động trải nghiệm thực hành về “Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Qua đó, trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy thông dụng. Đồng thời, tổ chức thực hành các tình huống giả định nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố, thoát hiểm và bảo vệ bản thân trong các tình huống khẩn cấp.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi và trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết yếu giúp các em nhận biết, phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tiềm ẩn. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hướng đến sự phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho thiếu nhi.