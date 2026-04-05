  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 04/04/2026 09:49

Trang bị kỹ năng sống, xây dựng “Trường học an toàn”

HNN.VN - Sáng 4/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố, Ban Phụ nữ Công an thành phố và Đoàn phường Vỹ Dạ tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Trường học an toàn”.

 Lực lượng công an trao đổi với các em học sinh về kỹ năng phòng, chống ma túy trong học đường

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 250 em học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Vỹ Dạ. Tại chương trình, các em học sinh được tiếp cận nhiều chuyên đề thiết thực, gần gũi với thực tế như: Giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm công nghệ cao; sử dụng an toàn không gian mạng và phòng tránh bắt cóc trực tuyến; giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy trong học đường…

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động trải nghiệm thực hành về “Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Qua đó, trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy thông dụng. Đồng thời, tổ chức thực hành các tình huống giả định nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố, thoát hiểm và bảo vệ bản thân trong các tình huống khẩn cấp.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi và trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết yếu giúp các em nhận biết, phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tiềm ẩn. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hướng đến sự phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho thiếu nhi.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếgiáo dụckỹ năng sốngthanh thiếu nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sáng 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội "Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông" năm 2026.

Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi
Giải bơi, lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2026 khởi tranh sáng 5/4 tại Trung tâm Thể thao thành phố Huế (2 Lê Quý Đôn). Với nhiều gương mặt xuất sắc tham dự, như: Huy Hoàng, Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Thanh Bảo, Nguyễn Quốc…, giải hứa hẹn diễn ra gay cấn, kịch tính và nhiều kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập.

Gần 240 “kình ngư” cả nước tranh tài tại Huế
Ấy là mùa của những ngày cuối xuân - chớm hạ, ve bắt đầu nối nhau râm ran trên những tán cây. Mùa này - đoạn những ngày tháng 3 đầu tháng 4, đêm khuya và sáng sớm Huế còn se se lạnh nên trong ngày cũng có nhiều quãng thời gian mát mẻ. Đây là điều kiện quá lý tưởng để du khách gần xa đến Huế trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, di tích, danh thắng và đời sống thường nhật của cố đô này.

Huế - mùa dịu dàng
Trong bối cảnh các thành phố di sản thế giới đang tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, khái niệm "thành phố bảo tàng sống" đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương hướng tới. Huế với di sản văn hóa đặc sắc và bản sắc riêng, hoàn toàn có thể trở thành một điển hình xuất sắc của mô hình này.

Huế - Thành phố bảo tàng sống

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top