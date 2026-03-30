Trang bị “lá chắn” sức khỏe sinh sản cho học sinh

Học sinh Trường THPT Hương Trà tham gia buổi truyền thông

Thực tế tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, không ít học sinh còn thiếu kiến thức cơ bản về dậy thì, tình bạn khác giới, tình dục an toàn cũng như cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý e ngại trong gia đình, sự thiếu cởi mở khi trao đổi cũng như hạn chế về kênh tiếp cận thông tin phù hợp trong nhà trường.

Trước thực tế đó, thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã phối hợp với nhiều trường học tổ chức truyền thông trực tiếp, cung cấp kiến thức một cách chính thống, gần gũi. Nội dung được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, dễ hiểu, dễ tiếp thu; đồng thời chú trọng kỹ năng sống, giúp học sinh biết bảo vệ bản thân, xây dựng tình bạn, tình yêu lành mạnh và nói “không” với hành vi nguy cơ.

Nguyễn Gia Hiếu, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Trà (phường Hương Trà) chia sẻ: “Trước đây, em rất ngại khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến SKSS, SKTD. Sau khi được các bác sĩ giải thích cụ thể, em hiểu rõ hơn về cơ thể mình và biết cách tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ”. Những chia sẻ chân thật cho thấy tác động tích cực từ các buổi truyền thông, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh.

Theo ThS.BSCKI Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa SKSS, CDC Huế, việc trang bị kiến thức SKSS, SKTD cho vị thành niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ. Trong bối cảnh hiện nay, thông tin trên mạng rất đa dạng nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Vì vậy, việc cung cấp kiến thức khoa học, phù hợp với lứa tuổi là hết sức cần thiết để các em có định hướng đúng đắn.

Từ góc độ cơ sở, bà Phan Lê Thùy Trang, Phó Trưởng khoa Dân số và Phát triển, Trung tâm Y tế Quảng Điền cho biết, hoạt động truyền thông hiện được triển khai thường xuyên tại trường học, câu lạc bộ và cộng đồng. “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền về phòng tránh xâm hại tình dục, mang thai ngoài ý muốn, đồng thời tư vấn SKSS vị thành niên, giúp các em hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình”, bà Trang chia sẻ.

Điểm đáng chú ý là phương pháp truyền thông đã có nhiều đổi mới. Thay vì truyền đạt một chiều, các buổi sinh hoạt được tổ chức theo hình thức tương tác như hỏi - đáp, thảo luận nhóm, xử lý tình huống. Qua đó, học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi về những vấn đề nhạy cảm như tình yêu học đường, quan hệ tình dục an toàn hay cách phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bên cạnh đó, việc lồng ghép nội dung SKSS, SKTD vào các hoạt động đoàn, hội, câu lạc bộ kỹ năng sống và nền tảng số cũng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, phù hợp với thói quen của giới trẻ. Nhờ đó, thông tin được lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh.

Theo bà Trang, để công tác truyền thông đạt hiệu quả bền vững, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình cần cởi mở, trở thành chỗ dựa tin cậy để con chia sẻ; nhà trường tiếp tục lồng ghép giáo dục giới tính phù hợp; các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng môi trường an toàn cho học sinh.

Truyền thông giáo dục SKSS, SKTD đang trở thành “lá chắn” quan trọng, giúp học sinh vững vàng trước những tác động của xã hội hiện đại. Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, các em không chỉ biết bảo vệ bản thân mà còn tự tin hướng đến một tương lai khỏe mạnh, an toàn và có trách nhiệm.