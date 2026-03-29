  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 29/03/2026 20:47

Tái hiện hình ảnh thanh niên Việt Nam qua Gala “Ngược dòng thanh xuân”

HNN.VN - Tối 29/3, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Đoàn Đại học Huế và Đoàn phường Thuận Hóa tổ chức Gala “Ngược dòng thanh xuân” năm 2026 dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú TP. Huế biểu diễn tiết mục "Ngọn lửa A Bia - Lời thề dòng họ Hồ" 

Với chủ đề “Dấu chân người đi trước - Vững bước chí thanh niên”, Gala được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, tái hiện sinh động hình ảnh người thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến giai đoạn xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Qua đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hun đúc tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Tham gia chương trình có 10 đội thi đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố và được chia thành 2 bảng. Mỗi đội đã xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm sân khấu ngắn được đầu tư công phu, sáng tạo, mang đậm giá trị lịch sử và nhân văn.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Đoàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên thành phố và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Minh Nguyên
Thể thao Huế & bước tiến dài

Từ năm 2021 đến nay, thể thao Huế đã vượt qua nhiều thử thách, từng bước hội tụ thành một chiến lược phát triển bài bản, dài hơi trong tiến trình xây dựng một nền tảng thể thao bền vững, gắn với phát triển du lịch, chất lượng sống của người dân và vị thế của vùng đất.

Thể thao Huế bước tiến dài
Cô gái truyền cảm hứng cho điền kinh trẻ Huế

Có những giấc mơ được bắt đầu từ sân trường nhỏ, từ một lời động viên giản dị của thầy giáo thể dục thời tiểu học. Với Châu Ngọc Quỳnh Anh - VĐV đội tuyển điền kinh Huế, VĐV đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia, chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một hành trình đặc biệt với em.

Cô gái truyền cảm hứng cho điền kinh trẻ Huế
Quảng bá giá trị văn hóa, di sản Huế tại Bắc Ninh

Với chủ đề triển lãm “Di sản văn hóa phi vật thể Huế - Khơi nguồn sáng tạo và phát triển”, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đưa đến bạn bè trong nước những nét đẹp văn hóa, tinh hoa nghệ thuật của vùng đất Cố đô.

Quảng bá giá trị văn hóa, di sản Huế tại Bắc Ninh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top