Tái hiện hình ảnh thanh niên Việt Nam qua Gala “Ngược dòng thanh xuân”

Các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú TP. Huế biểu diễn tiết mục "Ngọn lửa A Bia - Lời thề dòng họ Hồ"

Với chủ đề “Dấu chân người đi trước - Vững bước chí thanh niên”, Gala được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, tái hiện sinh động hình ảnh người thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến giai đoạn xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Qua đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hun đúc tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Tham gia chương trình có 10 đội thi đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố và được chia thành 2 bảng. Mỗi đội đã xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm sân khấu ngắn được đầu tư công phu, sáng tạo, mang đậm giá trị lịch sử và nhân văn.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Đoàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên thành phố và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.