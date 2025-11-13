  • Huế ngày nay Online
Tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững

HNN.VN - Sáng 15/11, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP. Huế tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP. Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TNCS UBND TP. Huế để lại nhiều dấu ấn với những mô hình đổi mới, gắn với chuyển đổi số và nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai linh hoạt, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Hơn 150 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 45 đoàn viên được vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng với hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID và cải cách hành chính. Các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, đội hình thanh niên hỗ trợ thiên tai… được triển khai sâu rộng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ghi nhận hơn nhiều sáng kiến, đề tài khoa học và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia chuyển đổi số, cải cách quy trình phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn UBND TP. Huế xác định phương châm hành động: “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Đột phá - Phát triển”, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực số cho thanh niên; triển khai ít nhất 700 sáng kiến chuyên môn; tổ chức 80.000 lượt thanh niên tham gia tình nguyện; xây dựng 5 nhà nhân ái; hỗ trợ 5.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội đã chỉ định 30 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS UBND TP. Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Viết Huy Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS UBND TP. Huế. 

