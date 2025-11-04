Dốc sức làm sạch môi trường sau lũ

Rác thải ứ đọng tại đường Phó Đức Chính, phường Thuận Hóa. Ảnh: Đăng Trình

Lượng rác thải tăng hơn 2,5 lần

Sáng 4/11, tuyến đường Trần Quốc Toản ngập rác sau lũ. Số rác này vốn được người dân tập kết lại sau khi lũ rút để chờ được thu gom, vận chuyển. Thế nhưng chưa kịp vận chuyển thì nước lũ lại lên, rác lại trôi theo dòng nước lũ. “Lũ vừa rút, bà con chúng tôi tranh thủ gom rác, quét dọn trước cửa nhà, chờ xe môi trường tới thu. Nhưng chỉ vừa gom lại thì nước dâng, rác lại nổi lềnh bềnh” bà Nguyễn Thị Lan, cư dân sống ở đường Trần Quốc Toản chia sẻ.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều khu vực trũng thấp của TP. Huế. Sau khi lũ rút vào sáng 4/11, cư dân ở các tuyến đường Bà Triệu, Phó Đức Chính, Trần Quang Khải,… lâm vào cảnh sống chung với rác. “Người dân cũng rất nỗ lực thu gom rác thải, làm sạch bùn đất để vệ sinh môi trường, nhưng khi nước lũ lên mang theo bùn đất, cuốn theo rác cũ về lại. Nước rút, rác tràn ngập khắp nơi”, ông Nguyễn Tuấn Anh, người dân ở đường Phó Đức Chính nói.

Đợt lũ vừa qua, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) ghi nhận lượng rác thải tăng hơn 2,5 lần so với ngày thường. Ở những khu vực thấp trũng, rác thải từ sinh hoạt của người dân, rác từ các khu chợ, quán ăn… bị cuốn theo dòng nước, đẩy đi khắp nơi, trôi dạt về các cống, kênh mương, gây nên tình trạng ô nhiễm nặng, tạo gánh nặng cho công tác thu gom, xử lý rác thải.

HEPCO ra quân thu gom rác thải trên các sông. Ảnh: HEPCO

“Sau khi tạm dừng công tác thu gom vào chiều 2/11 để đảm bảo an toàn cho công nhân và phương tiện, sáng 4/11, ngay khi nước rút trở lại, HEPCO đã huy động toàn lực lượng triển khai thu gom ở khắp các tuyến đường trong thành phố, tập trung ở khu vực trung tâm, trường học, chợ, cơ quan, công sở và các tuyến đường du lịch để bảo đảm vệ sinh đô thị, an toàn giao thông. HEPCO cũng tiến hành ra quân thu gom, vớt rác trên các tuyến sông để ngăn tình trạng rác thải ứ đọng”, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO thông tin.

HEPCO đồng thời kêu gọi người dân chung tay vệ sinh môi trường ở khu dân cư nơi mình sống, không thả rác theo dòng nước, buộc kín và tập kết gọn gàng để công tác thu gom thuận lợi, an toàn.

Các lực lượng chung sức

Sáng 4/11, các lực lượng công an, quân đội và đoàn viên, thanh niên cũng ra quân cùng với người dân dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường lớn và địa điểm công cộng. Hiện có 147/569 trường học trên địa bàn TP. Huế đã hết ngập, công tác khôi phục, vệ sinh phòng học và khuôn viên trường được khẩn trương triển khai.

Cùng chung sức với đội ngũ thầy cô giáo, Trung đoàn Bộ binh 6 cử gần 170 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, máy bơm nước, máy xịt hỗ trợ các trường học, các địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, bảo đảm cho các trường sớm đón học sinh quay lại học tập và người dân ổn định cuộc sống trở lại. Lực lượng này được chia thành 4 hướng chính, tập trung hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ, góp phần để môi trường học tập sạch sẽ, an toàn trở lại.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, trong buổi sáng, các lực lượng vũ trang cùng với giáo viên, phụ huynh học sinh nhanh chóng triển khai lực lượng đến các trường học để thu gom bùn đất, vệ sinh trường học. Một số trường được lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trong buổi sáng gồm: Trường Tiểu học Thủy Vân, Trường Tiểu học Vỹ Dạ, Trường THCS Chu Văn An, các Trường Mầm non Quang Trung, Hương Long, Kim Long, Hương Hồ, Thủy Vân…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ Binh 6 dọn dẹp vệ sinh tại các trường học bị ngập sâu. Ảnh: Thái Bình

Trung tá Tạ Văn Tú, Chính ủy Trung đoàn 6 cho biết: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương ưu tiên cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các trường học, các chợ và khu vực công cộng. Những ngày tới, đơn vị sẽ huy động thêm máy móc và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động thêm lực lượng khắc phục hậu quả mưa lụt, giúp người dân ổn định đời sống, sinh hoạt”.

Cùng với bộ đội, lực lượng Công an TP. Huế cũng đã ra quân đồng loạt với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có mặt tại từng địa bàn, tham gia làm sạch các điểm trường, trạm y tế, khu vực công cộng và nhiều tuyến đường bị ngập bùn sau lũ để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Còn tại các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn…, Thành đoàn Huế cũng đã huy động gần 550 đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương và trường đại học trên địa bàn ra quân hỗ trợ người dân sau mưa lũ. Trong ngày 4/11, tuổi trẻ TP. Huế đặt mục tiêu dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và khơi thông cống rãnh nhằm trả lại diện mạo đô thị xanh - sạch - sáng cho thành phố.