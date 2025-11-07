Xung kích trên mọi mặt trận

Tuổi trẻ BĐBP thành phố tham gia khắc phục sau mưa lũ vừa qua. Ảnh: BĐBP

Sát cánh cùng dân

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, do ảnh hưởng bão, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Huế ngập nặng. Nước lũ lên nhanh, rút chậm trong tình trạng cúp điện, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Những vùng xung yếu càng bộn bề khó khăn. Nằm ở khu vực biên giới biển, phường Thuận An là một trong những địa phương thuộc vùng xung yếu như thế, với những khu dân cư giữa mênh mông nước ngập.

Tuy nhiên, người dân Thuận An đã được sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, đoàn thể, các lực lượng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An là lực lượng nòng cốt, xung kích, kề vai sát cánh cùng địa phương và người dân ngay từ công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ di dời, tiếp ứng thức ăn, nước uống trong mưa lũ, đến dọn dẹp bùn đất khi nước rút.

Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên và Thiếu tá Nguyễn Minh Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nói rằng, quá trình ứng cứu người dân trong thiên tai mưa lũ, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều “ra trận”. Trong đó, đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, có mặt khắp mọi nẻo, dầm mình trong nước, lội bộ đẩy ghe, thuyền đưa người già, trẻ em di chuyển đến nơi an toàn; phối hợp mặt trận, các đoàn thể tiếp nhận thức ăn, nước uống đóng chai từ các đoàn thiện nguyện, ngược xuôi con nước, tiếp ứng cho từng hộ tại các tổ dân phố Diên Trường, Tân Dương, Tân An, Tân Cảng, Tân Mỹ…, đang bị ngập sâu, đảm bảo không để bà con thiếu ăn và yên tâm vì luôn được sát cánh, hỗ trợ kịp thời.

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây là lực lượng nòng cốt, tìm cách giăng dây vượt suối, chuyển 200kg gạo, 13 thùng mì ăn liền và sữa, ứng cứu bà con khi 26 hộ dân thôn Ta Lo A Hố (xã A Lưới 1) bên kia bờ suối, bị cô lập do lũ dữ, cạn kiệt lương thực, thực phẩm; dầm mưa phối hợp cùng các lực lượng kịp thời gia cố cầu dân sinh tại thôn Cur-Xo, xã A Lưới 4 (bị nước lũ gây xói mòn mố cầu), đảm bảo an toàn cho người dân; khắc phục sạt lở trên địa bàn, kịp thời “khơi thông” đường sá.

Tạo sức lan tỏa trong cộng đồng

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố, tuổi trẻ BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác vận động quần chúng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, phòng chống cháy rừng, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Các phong trào của tuổi trẻ BĐBP thành phố có nhiều đổi mới, nhiều mô hình đa dạng, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điển hình là mô hình “Tay kéo biên phòng”, “Tiết học biên cương”, “Ngôi nhà xanh tiếp sức đến trường”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Những hoạt động tiêu biểu như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Xuân biên giới, hải đảo, Tết thắm tình quân dân”..., đã để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên BĐBP thành phố đối với Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới.

Từ năm 2022 đến nay, tại các chương trình, mô hình, hoạt động, tuổi trẻ BĐBP thành phố đã vận động, kết nối, phối hợp các lực lượng, mạnh thường quân tặng gần 11.000 suất quà; hơn 20.000 chiếc bánh chưng, gần 300 suất học bổng, gần 120 xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; cùng hàng trăm mô hình sinh kế, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Bước chân của tuổi trẻ BĐBP bền bỉ, xông xáo trên mọi nẻo biên cương. Dân cần các anh có, ở đâu khó, có các anh. Đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã bỏ hàng ngàn ngày công giúp Nhân dân thu hoạch mùa màng, làm đường, tu sửa trường học, xây nhà Đại đoàn kết, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, bồi đắp niềm tin yêu vững chắc trong lòng dân.

Tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2025, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nhấn mạnh: Những đóng góp hiệu quả của lực lượng đoàn viên, thanh niên góp phần quan trọng để lực lượng BĐBP thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.