Hơn 250 đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn khởi nghiệp, chuyển đổi số

HNN.VN - Sáng 20/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số năm 2025 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế.

Đoàn viên, thanh niên trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp và chuyển đổi số với các chuyên gia 

Hơn 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố được báo cáo viên phổ biến, giới thiệu các chuyên đề hữu ích như: “Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân”; “Hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên”; “Bảo tồn, kết nối di sản gắn với khởi nghiệp du lịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong du lịch”…

Chiều cùng ngày, đoàn viên và thanh niên còn tham quan thực tế mô hình tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số hiện nay; qua đó, trang bị kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn - Hội và đoàn viên, thanh niên.

