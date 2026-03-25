Tuyên dương 23 chi đoàn mạnh và 26 bí thư chi đoàn tiêu biểu

Đại diện lãnh đạo trao tặng bằng khen cho các bí thư chi đoàn tiêu biểu

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã quyết định tặng bằng khen cho 23 tập thể chi đoàn mạnh và 26 bí thư chi đoàn tiêu biểu. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Đại diện Thành đoàn Huế cho biết, các tập thể, cá nhân được tuyên dương không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, ý chí vươn lên, sự sáng tạo trong học tập, lao động và công tác. Nhiều bí thư chi đoàn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, dẫn dắt các hoạt động tại cơ sở, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên.

Trước đó, Thành đoàn đã tổ chức chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ - Tiếp bước cha anh” từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngược lại. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều nội dung ý nghĩa như dâng hương, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua chương trình, Thành đoàn Huế kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua trong đoàn viên và thanh niên, góp phần triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng đến chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).