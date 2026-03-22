Hương Trà: Học sinh tiểu học đạt nhiều giải cao tại Cuộc thi sáng tạo

Nhiều đề tài được Ban Giám khảo đánh giá có tính thực tiễn cao tại Cuộc thi lần này

Với chủ đề "Sáng tạo tương lai", cuộc thi thu hút 16 đề tài ở 6 lĩnh vực, gồm: đồ dùng dành cho học tập (2 sản phẩm); phần mềm tin học (1 sản phẩm); sản phẩm thân thiện với môi trường (9 sản phẩm); dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (1 sản phẩm); bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (3 sản phẩm) của học sinh đến từ 5 trường Tiểu học, 3 trường Trung học cơ sở trên địa bàn tham gia.

Qua đánh giá, chấm điểm của Ban giám khảo, kết quả, “Sản phẩm thủ công từ giấy báo cũ” của tác giả Trương Hoàng An Nhiên (Trường TH Hương Vân) đạt giải Nhất; “Ứng dụng thủ công từ hạt na (mãng cầu) và lá cây Kim Tiền trong tiêu diệt côn trùng có hại” của nhóm tác giả Lê Phan Anh Khoa - Lê Đình Gia Khang (Trường TH số 2 Tứ Hạ) đạt giải Nhì.

Ngoài 2 giải thưởng trên, có 3 sản phẩm đồng giải Ba, gồm: “Sử dụng giấy loại, giấy vụn… làm tranh đắp nổi” của nhóm tác giả Lê Nguyễn Như Ý - Dương Nhã Phương - Lê Bảo Nhi (Trường TH số 1 Tứ Hạ); “Tủ bảo quản vaccine di động sử dụng sò nhiệt điện kết hợp tản nhiệt chất lượng” của nhóm tác giả Lê Hồng Thắng - Trần Diệu Minh - Trương Khánh Hoàn (Trường THCS Hồ Văn Tứ) và “Sản xuất xà phòng thiên nhiên từ lá tía tô, bã cà phê hỗ trợ chăm sóc da tuổi dậy thì” của nhóm tác giả Hà Lê Thảo Chi - Nguyễn Minh Quân (Trường THCS Hà Thế Hạnh).

“Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đây là năm đầu tiên phường Hương Trà tổ chức cuộc thi này. Với chủ đề "Sáng tạo tương lai", Cuộc thi nhằm tạo động lực thúc đẩy học sinh không ngừng học hỏi, tìm tòi, khám phá. Các sản phẩm xuất sắc, có tính thực tiễn cao sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp thành phố sắp tới”, bà Nguyễn Thị Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho hay.