Khởi nghiệp xanh trong hành trình chuyển đổi số

Những sản phẩm khởi nghiệp của chị Trần Thị Hồng dần được khách hàng đón nhận.

Nâng giá trị sử dụng

Chị Trần Thị Hồng, xã Quảng Điền bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ một xưởng sản xuất mì sợi khô rộng 200m². Với số vốn đầu tư khoảng 500 triệu đồng, từ sản xuất mì truyền thống, chị từng bước chuyển hướng sang tận dụng bí đỏ, gấc, hoa đậu biếc, lá cẩm... để phát triển mì rau củ. Khi nhu cầu thị trường tăng, chị tiếp tục đầu tư máy móc, nâng cao năng lực sản xuất.

Nhận thấy vùng đất cuối sông Bồ có những diện tích thấp trũng được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen, chị Hồng tiếp tục nghiên cứu mì sợi bánh canh hạt sen Huế. Từ nguồn chuối xanh bản địa, sản phẩm mì chuối xanh BANANOO ra đời. Chị chủ động thu mua chuối của bà con, tự làm bột chuối xanh để phục vụ sản xuất, qua đó vừa chủ động nguyên liệu, vừa tạo thêm đầu ra cho nông sản địa phương.

Với chị Hồng, mỗi sản phẩm mới không chỉ là một phép thử trên thị trường mà còn là cách để nông sản quê nhà có thêm “đường đi”. “Tôi muốn tận dụng những nguyên liệu sẵn có ở quê để vừa tạo ra sản phẩm mới, vừa thu mua nguyên liệu cho bà con. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, người dân có thêm đầu ra, còn cơ sở có điều kiện tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, nhất là chị em phụ nữ”, chị Hồng chia sẻ.

Nếu chị Hồng tìm cơ hội từ nông sản thì chị Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Hợp tác xã May thêu Thanh Hà, phường Thanh Thủy, lại bắt đầu từ những thứ tưởng như không còn giá trị.

Hơn 15 năm gắn bó với nghề thêu tay truyền thống, chị Hà lựa chọn vải vụn làm nguyên liệu để tạo nên túi xách, ví, móc khóa, phụ kiện, tranh thêu và nhiều sản phẩm thủ công. Những mảnh vải được thu gom, phân loại rồi trao cho một “vòng đời” mới.

“Từ những mảnh vải vụn, chúng tôi muốn tạo ra sản phẩm có giá trị thay vì để chúng trở thành rác thải. Quan trọng hơn, tôi mong hợp tác xã có thể tạo được việc làm phù hợp cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nông nhàn để các chị có thêm thu nhập và tự tin hơn trong cuộc sống”, chị Hà nói.

Dự án “Sắc màu Thanh Hà - Từ vải vụn đến chuyển đổi số” còn hướng đến kết hợp sản xuất với du lịch cộng đồng, tổ chức các hoạt động trưng bày, trải nghiệm làm đồ thủ công, thêu tay tại điểm du lịch Cầu ngói Thanh Toàn.

Điểm gặp nhau giữa mì chuối xanh BANANOO, “Sắc màu Thanh Hà” và nhiều dự án phụ nữ khởi nghiệp là tư duy kinh doanh đang dần thay đổi.

Sức bật từ chuyển đổi số

Bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế nhấn mạnh: Các cuộc thi như “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số năm 2026” đã tạo sân chơi thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời khuyến khích hội viên, phụ nữ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế bền vững.

Từ việc khuyến khích chị em có ý tưởng, các cấp hội từng bước đồng hành để phụ nữ hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong quá trình khởi nghiệp, chuyển đổi số là yếu tố quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá và kết nối sản phẩm. Mỗi dự án khởi nghiệp sẽ có một mã QR riêng để người xem tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp, giá trị và điểm khác biệt của sản phẩm; đồng thời kết nối với fanpage, mạng xã hội để khách hàng tiếp tục theo dõi, tương tác trên môi trường số. Với một chiếc điện thoại, người phụ nữ có thể giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện thương hiệu, livestream bán hàng và kết nối với khách hàng ở xa.

Khi phong trào phụ nữ khởi nghiệp được gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh và bảo vệ môi trường, những ý tưởng từ nông sản, nghề truyền thống hay sản phẩm tái chế có thêm cơ hội phát triển. Ở đó, người phụ nữ vừa tạo ra sản phẩm, vừa tạo việc làm cho những người xung quanh; vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần xây dựng cộng đồng bền vững.