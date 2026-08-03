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ClockThứ Năm, 13/08/2026 13:16

Giúp thanh thiếu nhi chủ động xây dựng không gian mạng an toàn

HNN.VN - Sáng 13/8, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố, Đoàn phường Vỹ Dạ và Đoàn phường An Cựu tổ chức Chương trình truyền thông “Thanh thiếu nhi với mạng xã hội an toàn” năm 2026.

Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng"Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên không gian mạngGIÚP THẾ HỆ TRẺ VỮNG VÀNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - KỲ 3: KIẾN TẠO “MỞ LỐI”, XUNG KÍCH “DẪN ĐƯỜNG”

Đại diện Công an TP. Huế chia sẻ những kỹ năng cần thiết, giúp thanh thiếu nhi sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. 

Tại chương trình, 240 học sinh, đoàn viên, thanh niên được tham gia chuyên đề tập huấn “Không gian mạng văn minh - Trách nhiệm từ mỗi cú nhấp chuột”. Các nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với thanh thiếu nhi trong quá trình sử dụng mạng xã hội gồm: cơ hội và trách nhiệm trong thời đại số; kỹ năng nhận diện thông tin sai sự thật, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử văn minh trên mạng xã hội; trách nhiệm pháp lý và xây dựng hình ảnh công dân số văn minh.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những tình huống thực tế được thanh thiếu nhi quan tâm, như bảo mật tài khoản, bị mạo danh trên mạng xã hội, nhận diện tin giả, bắt nạt trên không gian mạng hay sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Qua đó, giúp các em nâng cao kỹ năng số, chủ động bảo vệ bản thân và hình thành thói quen ứng xử văn minh trên môi trường mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn triển khai cuộc thi trực tuyến “Ai là công dân số thông minh?”. Các bạn trẻ tham gia sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để trực tiếp trả lời các câu hỏi trên nền tảng do ban tổ chức thiết lập; kết quả được hệ thống chấm điểm và xếp hạng ngay sau khi hoàn thành.

Những câu hỏi được xây dựng theo hình thức mô phỏng những tình huống thực tế mà thanh thiếu nhi thường gặp trên môi trường mạng, xoay quanh các chủ đề “An toàn mạng - Bảo vệ chính mình”, “Ứng xử văn minh - Lan tỏa tử tế”, “Công dân số tích cực - Lan tỏa giá trị tốt đẹp”. Hình thức thi trực tuyến tạo không khí tương tác, giúp kiến thức về an toàn số được tiếp cận gần gũi, sinh động hơn.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
tập huấnthanh thiếu nhian toànkhông gian mạng
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