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ClockThứ Bảy, 06/06/2026 11:10

Giáo dục lịch sử từ những “địa chỉ đỏ”

HNN - Thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm tại các di tích lịch sử ở địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thanh Thủy đã góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên và thanh thiếu nhi.

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 Hoạt động tham quan “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trên địa bàn phường Thanh Thủy. Ảnh: Đức Phú

Nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất (30/4) vừa qua, các em học sinh Trường THCS Thủy Phương (phường Thanh Thủy) có dịp tham quan căn hầm bí mật Miệu Đôi được bộ đội sử dụng trong kháng chiến ở phường. Các em chăm chú dõi theo từng cử chỉ, lắng nghe từng câu chuyện về cấu trúc hầm, vai trò của hệ thống hầm trong việc bảo vệ cán bộ và phục vụ hoạt động cách mạng. Những người CCB tuổi đã cao, tóc đã bạc chậm rãi kể về những ký ức của một thời mưa bom bão đạn.

Chương trình tham quan là một trong nhiều hoạt động được Hội CCB phường phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường thực hiện nhằm giúp đoàn viên và thanh thiếu nhi tìm hiểu lịch sử địa phương. Dịp này, các em học sinh được dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ phường, tham quan đình làng Vân Thê, đền Văn Thánh và nhiều di tích lịch sử gắn liền với phong trào cách mạng. Mỗi điểm đến là những câu chuyện về tinh thần đấu tranh kiên cường của quân và dân Thanh Thủy trong kháng chiến.

Ông Trương Văn Công, Chủ tịch Hội CCB phường Thanh Thủy cho biết, việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội quan tâm thực hiện. Trong nhiều năm qua, Hội CCB phường đã trở thành cầu nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại thông qua những hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn. Những chuyến về nguồn, tham quan “địa chỉ đỏ”, các buổi nói chuyện truyền thống không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương mà còn góp phần bồi đắp tình yêu đất nước, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

“Chúng tôi mong muốn các em không chỉ biết đến lịch sử qua sách vở mà còn được tận mắt nhìn thấy những địa danh, những dấu tích còn hiện hữu trên quê hương mình. Khi nghe những câu chuyện từ nhân chứng lịch sử, các em sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh của thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay”, ông Công chia sẻ.

Các buổi nói chuyện truyền thống do Hội CCB phường phối hợp với các trường học tổ chức luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua những câu chuyện về cuộc sống chiến đấu gian khổ, về sự kiên trung của quân và dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều em lần đầu tiên hiểu rõ hơn những mất mát mà cha ông đã trải qua.

Em Nguyễn Tuấn Minh, học sinh Trường THCS Thủy Phương chia sẻ về chuyến tham quan hầm bí mật Miệu Đôi: “Được trực tiếp tham quan hầm Miệu Đôi, được nghe những câu chuyện, em hình dung được những khó khăn, nguy hiểm mà các chiến sĩ năm xưa đã trải qua bao hiểm nguy, khó khăn. Em cảm thấy biết ơn các thế hệ đi trước và thấy mình cần cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng với những hy sinh đó”.

Bên cạnh các hoạt động dành cho học sinh, Hội CCB phường Thanh Thủy còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình về nguồn, tham quan thực tế nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Hằng năm, Hội cùng Liên Chi đoàn Khoa Luật Dân sự (Trường Đại học Luật, Đại học Huế), Trường THCS Thủy Phương tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ 27 liệt sĩ ở Mỹ Thủy; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên di tích và trao tặng sách cho đoàn viên, học sinh.

Ông Ngô Đức Phú, Phó Chủ tịch Hội CCB phường cho rằng, điều đáng mừng là ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm đến lịch sử địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tri ân và bảo vệ di tích. Từ những bài học lịch sử được nghe, được thấy và được cảm nhận bằng chính trải nghiệm của mình, các em thêm hiểu giá trị của hòa bình, trân trọng những đóng góp của cha ông, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương.

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 Từ khóa:
giáo dục lịch sửđịa chỉ đỏbài học lịch sử
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