Đoàn EVNCPC và Công ty Điện lực Huế tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, hỗ trợ cộng đồng

HNN.VN - Thực hiện chương trình công tác an sinh xã hội năm 2025, từ ngày 19-21/12, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Huế tổ chức chuỗi hoạt động tri ân và hỗ trợ cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế.

Trao 50 suất quà cho bà con nghèo ở xã A Lưới 4 

Sáng 20/12, Đoàn công tác tiếp tục đến xã A Lưới 4, tổ chức Chương trình “Ấm mùa đông - Sáng niềm tin” năm 2025. Tại đây, Đoàn đã trao tặng 50 suất quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu và dụng cụ học tập cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt. Những phần quà thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, công nhân viên ngành Điện đối với đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam, đồng thời hưởng ứng phong trào “Tình nguyện mùa đông” năm 2025 và “Xuân tình nguyện” năm 2026.

Đoàn thăm hỏi tri ân hai cựu chiến binh tại phường Phú Xuân và Thuận Hóa 

Trước đó, Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 cựu chiến binh tại phường Phú Xuân và phường Thuận Hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân của ngành Điện đối với các thế hệ đi trước.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, EVNCPC và Công ty Điện lực Huế tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành Điện, không chỉ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mà còn luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh nghĩa tình, chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Song Minh
