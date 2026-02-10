NXB Thuận Hóa đưa gần 7.000 sách và văn hóa phẩm đến với công chúng

TS. Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc NXB Thuận Hóa dẫn lời của cố nhà báo Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khi nói về chức năng và phương hướng hoạt động của NXB Thuận Hóa tại buổi lễ gặp mặt thân mật kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1981 - 2026) diễn ra sáng 10/2.

Đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, tác giả, đối tác gắn bó với NXB đã đến tham dự, chia vui.

TS. Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc NXB Thuận Hóa (phải) tặng ấn phẩm do đơn vị thực hiện đến UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung tại Hội Báo Xuân 2026

Cách đây 45 năm, NXB Thuận Hóa chính thức ra đời tại Huế theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Trị Thiên, Ban Tuyên huấn Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin. Sự ra đời của NXB Thuận Hóa trong thời điểm lúc bấy giờ là một sự kiện có ý nghĩa trong ngành văn hóa - tư tưởng tỉnh nhà nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu, sáng tạo và học tập của đông đảo giới nghiên cứu, sáng tác, học sinh, sinh viên và cán bộ, nhân dân trong và ngoài địa phương.

NXB Thuận Hóa là cơ quan xuất bản tổng hợp trong hệ thống các nhà xuất bản địa phương. Tuy nhiên, do sự ra đời và phát triển trên vùng đất lịch sử Cố đô Huế, Bình Trị Thiên nên NXB mang trong mình những đặc thù riêng biệt.

Ngay khi mới thành lập, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh hồi ấy như Bùi San, Vũ Thắng, Nguyễn Văn Lương, Trần Hoàn... đã kịp thời dành cho NXB sự quan tâm sâu sắc. Nhạc sĩ Trần Hoàn, các đồng chí Vương Hồng, Lê Trọng Sâm là những vị lãnh đạo đầu tiên, trực tiếp đặt nền móng xây dựng NXB với các cương vị: Giám đốc - Tổng biên tập, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập. Ngay sau khi thành lập, một đội ngũ tâm huyết với sự nghiệp xuất bản bước đầu được quy tụ bao gồm các nhà giáo, các cán bộ hoạt động trong quân đội, trong ngành văn hóa, các sinh viên mới tốt nghiệp khóa học đầu tiên của Đại học Huế.

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, NXB Thuận Hóa đã đưa đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước gần 7.000 tên sách và văn hóa phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng Trung ương, địa phương.

Qua 45 năm hoạt động, NXB Thuận Hóa đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng, giấy khen, bằng khen các cấp về nội dung lẫn hình thức. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (1996), NXB Thuận Hóa vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cán bộ NXB Thuận Hóa cùng lãnh đạo qua các thờ i kỳ tại buổi gặp mặt kỷ niệm

Theo TS. Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc NXB Thuận Hóa , để có được kết quả ấy, trước hết phải kể đến sự yêu mến, quan tâm và gắn bó sâu sắc của đội ngũ cộng tác viên, các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các nhà quản lý đối với mảnh đất và con người Huế.

“NXB Thuận Hóa trân trọng ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo từ bước đi chập chững ban đầu, từ kế hoạch xuất bản cho đến khi từng đầu sách được ra đời và trang bị cơ sở vật chất để tác nghiệp, của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Trị Thiên, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây và TP. Huế hiện nay; của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam; sự hỗ trợ và giúp đỡ chí tình của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Đặc biệt, NXB luôn ghi lòng, tạc dạ công lao của nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ NXB qua các thời kỳ, trong đó có các đồng chí đã đi xa vì tuổi tác và bệnh tật”, ông Tờ chia sẻ.