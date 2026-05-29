Tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đại diện Thành Đoàn và Đoàn các cơ quan Đảng tuyên dương những điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tại chương trình, 20 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong các cơ quan Đảng thành phố đã được tuyên dương. Đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực trong lao động, học tập và rèn luyện. Đồng thời, lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố cũng tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026” được tổ chức trên nền tảng Bình dân học vụ số MobiEdu MOOCs từ ngày 16 đến 19/5/2026.

Với tỷ lệ tham gia đạt 100%, cuộc thi đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực; góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, phù hợp với tuổi trẻ trong thời đại số.

Ban tổ chức đã trao 20 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, anh Nguyễn Đình Quốc Cường, đoàn viên Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố xuất sắc giành giải Nhất với số điểm tuyệt đối 100.

Chị Hồ Thị Khánh Vân, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng thành phố cho biết, chương trình nhằm tôn vinh những đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.