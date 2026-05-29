  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/05/2026 17:04

Tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

HNN.VN - Chiều 29/5, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố tổ chức chương trình tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.

Hơn 160 thí sinh tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ TP. HuếTrao 88 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế năm 2026Tuyên dương 42 giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi và 43 thiếu nhi tiêu biểu

Đại diện Thành Đoàn và Đoàn các cơ quan Đảng tuyên dương những điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 

Tại chương trình, 20 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong các cơ quan Đảng thành phố đã được tuyên dương. Đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực trong lao động, học tập và rèn luyện. Đồng thời, lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố cũng tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026” được tổ chức trên nền tảng Bình dân học vụ số MobiEdu MOOCs từ ngày 16 đến 19/5/2026.

Với tỷ lệ tham gia đạt 100%, cuộc thi đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực; góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, phù hợp với tuổi trẻ trong thời đại số.

Ban tổ chức đã trao 20 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, anh Nguyễn Đình Quốc Cường, đoàn viên Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố xuất sắc giành giải Nhất với số điểm tuyệt đối 100.

Chị Hồ Thị Khánh Vân, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng thành phố cho biết, chương trình nhằm tôn vinh những đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếtuyên dươngthanh niêntiêu biểutiên tiếnlàm theo lời Bác
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lắng nghe tâm tư, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người lao động

Từ áp lực chi phí sinh hoạt, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài đến khó khăn về nhà ở, các vấn đề sát sườn đời sống người lao động (NLĐ) được nêu trực tiếp tại chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố Huế với đoàn viên, NLĐ thường niên diễn ra sáng 29/5.

Lắng nghe tâm tư, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người lao động
Tuyển sinh THPT năm học 2026-2027:
Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

Chiều 27/5, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với tâm thế khá thoải mái. Dù số lượng thí sinh tăng mạnh, áp lực cạnh tranh lớn, song đề thi năm nay được đánh giá bám sát chương trình học, có tính phân hóa hợp lý và không gây quá nhiều áp lực cho học sinh.

Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top