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ClockChủ Nhật, 26/07/2026 15:53

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh

HNN.VN - Thực hiện quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, đồng chí Lê Trí Thanh được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào chiều 26/7, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo Huế Ngày nay Online gửi đến bạn đọc chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh:

 

 


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