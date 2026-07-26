Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế: Lắp camera giám sát tiến độ, chất lượng công trình

Tiến độ thi công tại dự án (DA) Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nguy cơ trễ hẹn bàn giao công trình trước ngày 15/8 như chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố vẫn hiện hữu nếu nhà thầu không có giải pháp bứt phá.