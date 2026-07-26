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Thể thao

Sôi nổi giải đua xe thăng bằng "Hue Sports Festival 2026"

ClockChủ Nhật, 26/07/2026 10:56
HNN.VN - Sáng 26/7, UBND TP. Huế phối hợp với câu lạc bộ (CLB) Wind Sports tổ chức khai mạc giải đua xe thăng bằng "Hue Sports Festival 2026" tại khu vực Bãi giữ xe Vườn Trăng, AEON MALL Huế.

450 vận động viên tranh tài tại Giải Cầu lông Vũ Bảo Sport các lứa tuổi thành phố Huế484 vận động viên tranh tài tại Hội thao Công đoàn Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Bán tải Việt Nam

 Các "tay đua nhí" tranh tài trên đường đua

Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Hue Sports Festival 2026, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và xây dựng lối sống năng động cho trẻ em. Năm 2026 đánh dấu lần thứ tư giải xe đạp thăng bằng được tổ chức tại Huế, tiếp tục tạo sân chơi bổ ích để các em nhỏ yêu thích vận động có cơ hội giao lưu, thi đấu và tích lũy những trải nghiệm đáng nhớ.

Giải đấu năm nay thu hút 192 vận động viên đến từ 33 CLB trên toàn quốc đăng ký tham gia. Các "tay đua nhí" tranh tài ở nhiều nhóm tuổi với những phần thi phù hợp khả năng của từng lứa tuổi. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng, các nội dung thi đấu còn giúp trẻ rèn luyện thể lực, sự tự tin, phản xạ và kỹ năng phối hợp trong môi trường thi đấu an toàn, chuyên nghiệp. Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn, chương trình còn mang đến bầu không khí sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của các gia đình, cùng nhiều phần quà dành cho các vận động viên tham gia.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng khuyến khích trẻ em hình thành thói quen luyện tập thể thao ngay từ sớm, đồng thời tạo thêm sân chơi lành mạnh để các gia đình cùng đồng hành với con trong các hoạt động vận động, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, hướng tới xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động và tự tin.

Tin, ảnh: Phạm Phước Châu
 Từ khóa: Hue Sports Festivaltrẻ emđua xexe đạpthể thaoTP. Huế
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