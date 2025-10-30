Trao gần 1.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ Phú Hồ bị cô lập

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Quà gồm gạo, mì tôm, nước đóng chai, sữa, bánh, đèn pin và nhiều vật dụng thiết thực phục vụ nhu cầu cấp thiết do mưa lũ, được công an xã Phú Hồ bố trí phương tiện (ca nô) và lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng lãnh đạo xã Phú Hồ chia làm nhiều chuyến, đến tận các điểm bị ngập lụt trao quà tận tay cho người dân. Riêng UBND xã đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 hộ gia đình đang tổ chức đám tang gồm 30 thùng mì ăn liền và 40kg gạo.

Đợt mưa lũ vừa qua, các vùng thấp trũng trên địa bàn xã Phú Hồ như Vĩnh Lương Khê, Xuân Ổ, Tây Hồ, Vân Giang, Lê Xá bị ngập sâu, nước rút chậm, nhiều hộ dân khó khăn về nhu yếu phẩm. Chính quyền xã Phú Hồ đã kết nối nhiều mạnh thường quân nhằm sẻ chia khó khăn với người dân.

Những ngày qua, chính quyền địa phương và Công an xã Phú Hồ trực tiếp xuống địa bàn vùng trũng, thăm hỏi, động viên, trao quà cho bà con. Ngày 31/10, công an xã sẽ phối hợp với nhà hảo tâm, tiếp tục trao 200 suất quà cho người dân thôn Lê Xá.