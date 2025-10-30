  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 30/10/2025 21:31

Trao gần 1.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ Phú Hồ bị cô lập

HNN.VN - Đến tối ngày 30/10, UBND xã Phú Hồ và Công an xã phối hợp các mạnh thường quân, trao gần 1.000 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, đặc biệt là các hộ trong vùng ngập sâu, bị cô lập.

Bình Điền: Hỗ trợ đoàn khách du lịch bị kẹt do lũ chia cắtQuân đội huy động nhân lực cứu nạn, tìm kiếm người dân mất tích Tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũĐừng để đuối nước trong lũ do chủ quan

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Quà gồm gạo, mì tôm, nước đóng chai, sữa, bánh, đèn pin và nhiều vật dụng thiết thực phục vụ nhu cầu cấp thiết do mưa lũ, được công an xã Phú Hồ bố trí phương tiện (ca nô) và lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng lãnh đạo xã Phú Hồ chia làm nhiều chuyến, đến tận các điểm bị ngập lụt trao quà tận tay cho người dân. Riêng UBND xã đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 hộ gia đình đang tổ chức đám tang gồm 30 thùng mì ăn liền và 40kg gạo.

Đợt mưa lũ vừa qua, các vùng thấp trũng trên địa bàn xã Phú Hồ như Vĩnh Lương Khê, Xuân Ổ, Tây Hồ, Vân Giang, Lê Xá bị ngập sâu, nước rút chậm, nhiều hộ dân khó khăn về nhu yếu phẩm. Chính quyền xã Phú Hồ đã kết nối nhiều mạnh thường quân nhằm sẻ chia khó khăn với người dân.

Những ngày qua, chính quyền địa phương và Công an xã Phú Hồ trực tiếp xuống địa bàn vùng trũng, thăm hỏi, động viên, trao quà cho bà con. Ngày 31/10, công an xã sẽ phối hợp với nhà hảo tâm, tiếp tục trao 200 suất quà cho người dân thôn Lê Xá.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
hỗ trợngười dânvùng lũphú hồcô lập
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 30/10, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài và UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ
Nga gửi gần 30 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp giúp Huế

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sáng 30/10, gần 30 tấn hàng hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga đã được vận chuyển bằng chuyên cơ tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Nga gửi gần 30 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp giúp Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top