450 vận động viên tranh tài tại Giải Cầu lông Vũ Bảo Sport các lứa tuổi thành phố Huế

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Hue Sports Festival 2026. Giải năm nay thu hút 450 vận động viên từ 7 - 18 tuổi đến từ 21 câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố Huế, tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên được chia theo các nhóm tuổi U9, U11, U13, U15 và U17, tạo điều kiện để các em thi đấu đúng trình độ, phát huy năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm qua từng trận đấu.

Theo đại diện Ban Tổ chức, giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn cầu lông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng; góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống năng động, đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh trong dịp hè cho các em. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố, qua đó thúc đẩy phong trào cầu lông phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, giải đấu còn là cơ hội để các huấn luyện viên đánh giá quá trình đào tạo, phát hiện những gương mặt có tiềm năng để tiếp tục bồi dưỡng, hướng tới các giải đấu cấp cao hơn.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi trên nhiều sân với tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều pha cầu đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh và người hâm mộ. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/7.