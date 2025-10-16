Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tất

Đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hài (SN 1929, trú tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền cũ) và Mẹ Lê Thị Tất (SN 1931, trú tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền cũ).

Quá trình hoạt động cách mạng, năm 1969, mẹ Lê Thị Hài và mẹ Lê Thị Tất bị địch bắt; cùng ở tù tại Nhà lao Tòa Khâm. Ở trong tù, hai mẹ đã bao bọc, hỗ trợ, động viên nhau. Đến năm 1970, mẹ Lê Thị Tất bị chuyển qua Nhà lao Thừa Phủ, còn mẹ Lê Thị Hài được ra tù. Từ đó, hai mẹ chưa từng gặp lại nhau và cũng không có tin tức về nhau.

Trước đó, tháng 9/2024, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải đã tìm hiểu thông tin và phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xã Điền Hương; Điền Lộc, Phong Điền cũ, tổ chức cuộc gặp mặt giữa hai Mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp các mẹ thỏa ước nguyện sau 55 mất liên lạc, ôn lại kỷ niệm trong những ngày chịu cảnh tù đày; thể hiện lòng tri ân của lực lượng BĐBP trước những hi sinh mất mát của những Mẹ Việt Nam Anh hùng.